Tạm giữ gần 7 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia

Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của Cục Quản lý thị trường TP.HCM, ngày 23.1, Đội Quản lý thị trường số 19 đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an H.Củ Chi, Công an xã Tân An Hội tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH T.M.D.N , tại ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, H.Củ Chi.

Qua đó, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 6.800 kg đường cát nhập lậu (loại 50kg/bao), xuất xứ Campuchia. Đội Quản lý thị trường số 19 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Quản lý thị trường, giá mặt hàng đường cát ngoại thấp hơn giá sản phẩm trong nước là một trong những điều kiện thuận lợi cho đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ trái phép đường cát ngoại, gây thất thu thuế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước và người nông dân trồng mía. Việc vận chuyển, giao nhận vẫn bằng hình thức san từ xe vận chuyển lớn sang các xe trung chuyển nhỏ trong đêm tại các bãi xe nằm vùng ven như H.Bình Chánh, H.Hóc Môn, H.Củ Chi, Q.12…

Trước tình trạng đường cát lậu vẫn diễn biến phức tạp tại TP.HCM - thị trường tiêu thụ lớn của khu vực miền Nam, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, đại lý trong việc chấp hành các quy định về điều kiện nhập khẩu, sản xuất, lưu kho, vận chuyền, kinh doanh đường cát để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Chỉ tính riêng đối với mặt hàng đường cát, trong năm 2023 các lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra 44 vụ vi phạm, kết quả xử lý phạt tiền 1,44 tỉ đồng, tịch thu 14,8 tấn đường và buộc tiêu hủy 100,8 tấn đường cát.