Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm dùng bình xịt hơi cay cướp giật tài sản

Ngày 28.10, Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Sang (28 tuổi) và Trần Minh Luân (24 tuổi, cùng ngụ P.Thành Phước, TX.Bình Minh) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm cướp tài sản bị bắt giữ N.L

Theo thông tin ban đầu, ngày 27.10, tiếp nhận tin báo gần cổng Khu công nghiệp Bình Minh (ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh) xảy ra vụ cướp giật tài sản. Khi lực lượng Công an xã Mỹ Hòa đến hiện trường thì người dân đang khống chế Trần Văn Sang và Trần Minh Luân. Lực lượng công an thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 1 cây kéo, 3 điện thoại di động, 1 đồng hồ và xe máy hiệu Suzuki BS 64H1-104.78.

Công an cũng bước đầu xác định, tại thời điểm trên, Luân chạy xe máy chở Sang gây ra 2 vụ cướp giật điện thoại di động của chị D.T.T.N (27 tuổi) và chị P.T.N.C (24 tuổi, cùng ngụ TX.Bình Minh). Bị giật điện thoại, chị C. tri hô đuổi theo và cùng người dân vây bắt được 2 nghi phạm trên giao công an xử lý.

Vụ cướp giật tài sản trên đang được Công an TX.Bình Minh điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.