Tạm giữ hình sự 3 nghi phạm cưa hạ thông 3 lá ở Lâm Đồng

Ngày 12.4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ hình sự đối với 3 nghi phạm cưa hạ hơn 30 cây thông 3 lá ở H.Lạc Dương, gồm: Bùi Văn Huân (38 tuổi), Nguyễn Văn Tuyển (38 tuổi), cùng tạm trú tại xã Đạ Sar (Lạc Dương) và Bùi Văn Nam (36 tuổi, tạm trú tại P.9, TP.Đà Lạt).

Cơ quan chức năng tạm giữ hình sự 3 người cưa hạ rừng thông trái phép dựng lại hiện trường ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào ngày 10.4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Đạ Sar (H.Lạc Dương), Hạt kiểm lâm H.Lạc Dương và Chi cục kiểm lâm Lâm Đồng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 49C-233.71 do Bùi Văn Nam điều khiển chạy trên quốc lộ 27C theo hướng từ xã Đa Nhim về TP.Đà Lạt, trên xe đang chở 64 lóng gỗ có tổng khối lượng là 3,49 m3.

Qua đấu tranh, Nam khai nhận cùng với Huân và Tuyển vào khu vực tiểu khu 122, xã Đạ Chais, (H.Lạc Dương) sử dụng cưa máy cưa những cây thông chết đứng đã bị khô lá và những cây đã bị ngã đổ trong rừng, sau đó cắt khúc chở về xưởng chế biến gỗ ở khu vực Đa Phú, P.7 (Đà Lạt) để xẻ ván hoặc làm củi.

Xe chở gỗ thông từ H.Lạc Dương ra P.7, TP.Đà Lạt bị bắt giữ ẢNH; CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 3 người trên tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại tiểu khu 122, xã Đạ Chais. Đây là khu vực rừng phòng hộ thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng Đa Nhim quản lý, toàn bộ các cây thông 3 lá bị cưa hạ thuộc rừng gỗ tự nhiên.

Cơ quan chức năng đo đếm những cây thông bị cưa hạ trái phép ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận tổng số gốc cây thông bị cưa hạ trái phép là 31 gốc. Khối lượng lâm sản khai thác trái phép còn tại hiện trường là 74 lóng, khúc gỗ có khối lượng 11,595 m3. Đoàn kiểm tra xác định có 23 gốc thông có một phần hoặc toàn bộ lâm sản bị lấy đi khỏi hiện trường, trong đó có khối lượng lâm sản đã lấy đi tính toán được là 3,329 m3.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm vụ cưa hạ trái phép thông 3 lá.