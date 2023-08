Tạm giữ hình sự, sẽ khởi tố bị can vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Cơ quan điều tra tỉnh Gia Lai đã quyết định tạm giữ hình sự với tài xế Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú tại TT.Nhơn Hòa, H.Chư Pưh, Gia Lai). Sau đó cơ quan có thẩm quyền tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong ở Gia Lai chiều 12.8, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Căn cứ vào kết quả xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng công an xác định tài xế Đinh Tiến Bình, điều khiển xe ô tô tải không đảm bảo các quy định của luật giao thông đường bộ, khi vượt xe.

Qua kết quả kiểm tra nồng độ cồn và kiểm tra ma tuý, xác định hai tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 15 giờ ngày 12.8, trên quốc lộ 14, đoạn qua địa phận xã Ia H'rú, H.Chư Pưh (Gia Lai), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong, 1 người đưa đi cấp cứu.



Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, vào thời điểm này, xe ô tô 4 chỗ BS 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh điều khiển chở các thành viên của CLB bóng đá HAGL đang lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai, khi đến địa điểm trên, thì xe tải BS 81H-027.60 do ông Đinh Tiến Bình điều khiển chở vật liệu lưu thông phía sau xe 4 chỗ đã bất ngờ va chạm với xe tải 47C-263.06 do ông Nguyễn Tấn Xôn điều khiển đi chiều ngược lại. Hậu quả, chiếc xe 4 chỗ chở các thành viên CLB HAGL bị kẹp ở giữa và bị 2 xe tải tông bẹp dúm thân xe.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng đã tập trung dùng nhiều biện pháp để đưa người trong xe 4 chỗ ra ngoài. Lúc này, 3 trong số 4 người đang ngồi trên xe 4 chỗ tử vong tại hiện trường, gồm: trợ lý HLV Dương Minh Ninh (48 tuổi), ngoại binh Paollo Oliveira (27 tuổi) và bác sĩ Đào Trọng Trí (31 tuổi); còn tài xế Sinh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng: gãy xương đòn, xương sườn...