Tạm giữ hơn 6.000 sản phẩm hàng hóa nghi nhập lậu chở ngang qua Đà Nẵng

Ngày 13.3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ lô hàng hóa mỹ phẩm với hơn 6.000 món để làm rõ lô hàng nghi nhập lậu. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 11.3, tại khu vực đường tránh Nam Hải Vân giao nhau với đường Tạ Quang Bửu (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu), Công an Q.Liên Chiểu phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) dừng và kiểm tra ô tô tải BS 50H - 141.58.

Xe tải bị kiểm tra số hàng hóa nghi vấn NGUYỄN TÚ

Thời điểm này, xe tải do tài xế Trần Đức Quý (32 tuổi, ngụ xã Hương Toàn, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) điều khiển hướng từ TP.HCM đi TP.Huế có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 170 sản phẩm hàng hóa có nhãn hiệu từ nước ngoài, gồm máy lọc không khí, máy massage chân, ổ bi xe máy, máy chơi trò chơi…

Ngoài ra còn có 20 thùng mỹ phẩm, trọng lượng 40kg/thùng, bên trong có các túi ni lông chứa dung dịch dạng lỏng, màu vàng, không có nhãn hiệu và 5.880 lọ mỹ phẩm màu đỏ, không có nhãn mác.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Trần Đức Quý không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng nghìn sản phẩm.

Nghi hàng hóa nhập lậu, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.