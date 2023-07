Tạm giữ nghi phạm chuyên trộm cắp tài sản trường học và cơ quan nhà nước

Ngày 15.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đã tạm giữ hình sự Hà Văn Quốc (32 tuổi, ngụ xã Trung Thành, H.Vũng Liêm) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Hà Văn Quốc tại cơ quan công an NAM LONG

Theo đó, rạng sáng 13.7, Công an H.Vũng Liêm nhận được tin báo mất trộm tại Trường mầm non Trung Thành Tây và nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một số tang vật được nghi phạm bỏ lại ngoài hàng rào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Vũng Liêm xác định Hà Văn Quốc là nghi phạm nên vận động gia đình khuyên Quốc ra đầu thú. Đến trưa cùng ngày, Quốc được gia đình đưa đến Công an H.Vũng Liêm đầu thú. Tại cơ quan công an, Quốc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tang vật được công an thu giữ NAM LONG

Đồng thời, Quốc còn khai nhận, đêm 12.7, rạng sáng 13.7, Quốc leo rào vào bên trong Trường mầm non Trung Thành Tây (ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, H.Vũng Liêm) lấy trộm 5 bộ máy tính gồm CPU và màn hình các loại. Trong lúc Quốc đang đem tài sản bỏ trốn thì bị bảo vệ của trường phát hiện nên bỏ lại tài sản để chạy thoát.

Ngoài ra, Quốc còn khai nhận, từ ngày 22.5 đến khi bị bắt, Quốc đã nhiều lần đột nhập các cơ quan nhà nước, trường học trên địa bàn 2 huyện Vũng Liêm và Mang Thít trộm tài sản, chủ yếu là màn hình máy tính, CPU, máy in và tivi.

Số máy in tang vật được công an thu giữ NAM LONG

Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm đã xác minh và thu hồi nhiều tang vật trong các vụ trộm mà Quốc gây ra. Đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý nghi phạm chuyên trộm cắp tài sản của trường học và cơ quan nhà nước.