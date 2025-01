Tạm giữ người đàn ông đập nát kính ô tô trên đường Lũy Bán Bích

Ngày 5.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ Ung A Nam (37 tuổi, ở Q.Tân Phú), để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Công an tạm giữ Ung A Nam, người đập nát kính chắn gió ô tô trên đường Lũy bán Bích

ẢNH: CACC

Điều tra ban đầu cho thấy, chiều 4.1, Nam chạy xe máy chở vợ trên đường Lũy Bán Bích, hướng từ về đường Hòa Bình, thì xảy ra mâu thuẫn với ông Đ.R.B (tài xế ô tô bán tải).

Nam bực tức, đuổi đến chặn đầu ô tô, quấn áo khoác vào tay rồi đấm liên tục vào kính chắn gió. Chưa dừng lại, Nam nhặt viên gạch đập vào kính chắn gió và 2 đèn chiếu sáng của ô tô.

Công an xác định hành vi trên của Nam đã làm hư hỏng hoàn toàn đối với các đồ vật trên, không có khả năng khắc phục.

Xôn xao clip cầm đá đập nát kính ô tô ở TP.HCM

Đây là lỗi cố ý, có dấu hiệu của tội phạm hủy hoại tài sản và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, nên công an đã ra quyết định tạm giữ Nam.

Nam có 2 tiền án về tội cướp tài sản và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra năm 2015, Nam bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, tối 4.1, Công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) nhận tin báo của anh N.B.M.D (33 tuổi) là tài xế xe công nghệ về vụ đập phá ô tô 5 chỗ tại hẻm 47 Bình Thành. Công an địa phương đến ghi nhận vụ việc, trích xuất camera an ninh quanh khu vực phối hợp Công an Q.Bình Tân điều tra, xử lý.

Theo trình báo của anh D., khoảng 22 giờ 30 ngày 4.1, anh lái xe chạy trên đường số 2 khu dân cư Vĩnh Lộc (P.Bình Hưng Hòa B) về bãi giữ xe ở hẻm 47 Bình Thành để đậu.

Trong lúc xe di chuyển để vào hẻm 47 thì có một người chạy xe máy cắt ngang đầu xe anh D. Lúc này, người chạy xe máy bước xuống, cự cãi với anh D. Hai bên lớn tiếng qua lại. Tài xế xe ô tô công nghệ lái xe đi được một đoạn thì người chạy xe máy chạy theo dùng cục đá đập liên tục vào ô tô.

Chiếc ô tô 5 chỗ của anh D. bị đập bể kính chiếu hậu, thủng kính cửa bên phải, nứt kính chắn gió phía trước.

Công an đã lập biên bản, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh quanh khu vực, truy tìm người đập phá ô tô để làm rõ.