Tạm giữ người đàn ông đập vỡ kính ô tô ở TP.HCM

Liên quan đến vụ người đàn ông đập vỡ kính ô tô ở TP.HCM trên đường Phạm Đăng Giảng, ngày 9.4, Công an TP.HCM phối hợp Công an P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) tạm giữ Lý Lộc (45 tuổi, ở Q.Bình Tân) để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Người đàn ông cầm gạch đập kính ô tô ẢH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, tối 8.4, ông L.V.N (57 tuổi) lái ô tô của một đơn vị vận chuyển hàng hóa, chạy trên đường Phạm Đăng Giảng. Khi gần đến giao lộ Phạm Đăng Giảng - Lê Trọng Tấn (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), ông N. dừng xe chờ đèn đỏ.

Lúc này, Lộc chạy xe máy vượt lên, chặn xe của ông N. lại, rồi cầm nón bảo hiểm, gạch đá đập liên tiếp vào kính ô tô, yêu cầu ông N. xuống xe nói chuyện.

Hoảng sợ, ông N. chốt cửa xe lại và liên tục xin lỗi nhưng Lộc vẫn chửi bới, nhặt gạch đá đập kính xe ô tô.

Thấy người đàn ông đập vỡ kính ô tô, người dân gần đó vào can ngăn. Khi Lộc bỏ đi, ông N. đã tới trình báo công an. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an vào cuộc truy xét, đưa Lộc về trụ sở lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân.