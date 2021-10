Tạm giữ nhóm 5 người từ Thanh Hóa vào Quảng Nam cho vay nặng lãi

Chiều nay 2.10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự 5 nghi can gồm: Đoàn Thanh Tùng (21 tuổi), Lê Văn Tuấn (23 tuổi), Lê Công Minh (20 tuổi), Lê Ngọc Minh (20 tuổi) và Phan Văn Nam (25 tuổi, tất cả đều ở Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 1.10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP.Hội An tiến hành kiểm tra nơi ở của Tùng, Tuấn, Công Minh, Ngọc Minh và Nam tại một phòng trọ tại khối phố Sơn Phô 1 (P.Cẩm Châu, TP.Hội An), phát hiện các nghi can này đang có hành vi đang cho vay nặng lãi.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, khoảng 2.000 trang tài liệu, 2 sổ hộ khẩu và 3 bản danh sách theo dõi hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định, đầu năm nay, nhóm 5 nghi can này vào TP.Hội An thuê trọ để hoạt động cho vay nặng lãi.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các nghi can dùng sim rác và tên giả để hoạt động, "chia nhỏ" địa bàn và số tiền cho vay, đồng thời đe dọa nếu người vay không trả lãi đúng thời hạn.

Để có tiền trả lãi, người vay phải vay thêm khoản mới để trả các khoản nợ đã vay trước đó, dẫn đến số tiền vay cao gấp nhiều lần so với mức vay ban đầu. Trong đó, có người vay đến 19 lần trong vòng 6 tháng.

Qua thu thập dữ liệu từ 10 chiếc điện thoại di động và lời khai nhận của các nghi can, lực lượng chức năng xác định đã có hơn 120 người dân ở TP.Hội An, H.Duy Xuyên, TX.Điện Bàn, H.Đại Lộc và H.Thăng Bình đã vay của nhóm này hơn 5 tỉ đồng, cùng với lãi suất từ 365% đến 730%/năm, thu lợi bất chính khoảng 1,4 tỉ đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan mở rộng điều tra về đường dây cho vay nặng lãi này.