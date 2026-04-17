Tạm giữ tài xế vi phạm nồng độ cồn còn hành hung người khác

Tối 17.4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Ngọc Ngân (55 tuổi, trú P.Láng, Hà Nội), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an làm việc với ông Ngân ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, tối 16.4, ông Ngân lái xe ô tô trên cầu vượt Trần Duy Hưng, hướng đi Nguyễn Chí Thanh thì xảy ra va chạm với một xe ô tô khác. Sau đó ông Ngân lái xe ô tô của mình xuống chân cầu và ép đầu xe ô tô kia vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh.

Khi dừng xe, ông Ngân liền chửi bới vì cho rằng lái xe kia "đi láo", không cho xe của mình vượt, rồi hành hung lái xe. Sau khi thực hiện hành vi, ông Ngân lái xe bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an P.Láng đã khẩn trương làm việc với ông Ngân.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, công an xác định ông Ngân vi phạm ở mức 0,066mg/l khí thở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Ngân theo quy định.

