Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tạm giữ tài xế vi phạm nồng độ cồn còn hành hung người khác

Trần Cường
17/04/2026 21:31 GMT+7

Sau khi sử dụng rượu bia, ông Ngân lái ô tô qua cầu vượt ở Hà Nội thì xảy ra va chạm với ô tô khác. Tiếp đó, ông này ép xe đối phương dừng lại rồi chửi bới, lao vào hành hung vì cho rằng tài xế kia 'đi láo'.

Tối 17.4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Ngọc Ngân (55 tuổi, trú P.Láng, Hà Nội), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an làm việc với ông Ngân

ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, tối 16.4, ông Ngân lái xe ô tô trên cầu vượt Trần Duy Hưng, hướng đi Nguyễn Chí Thanh thì xảy ra va chạm với một xe ô tô khác. Sau đó ông Ngân lái xe ô tô của mình xuống chân cầu và ép đầu xe ô tô kia vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh.

Khi dừng xe, ông Ngân liền chửi bới vì cho rằng lái xe kia "đi láo", không cho xe của mình vượt, rồi hành hung lái xe. Sau khi thực hiện hành vi, ông Ngân lái xe bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an P.Láng đã khẩn trương làm việc với ông Ngân.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, công an xác định ông Ngân vi phạm ở mức 0,066mg/l khí thở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Ngân theo quy định.

Tin liên quan

Tạm giữ tài xế xe bán tải cố ý tạt đầu 3 người đi xe máy

Công an đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô bán tải có hành vi lạng lách, chèn ép xe máy lưu thông cùng chiều trên phố Đỗ Mười (Hà Nội), khiến 3 người ngã ngay sát bánh xe tải lớn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận