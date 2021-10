Tạm giữ tài xế xe Camry tông 2 người thương vong, kéo lê xe máy trên QL1A

Tối 4.10, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an H.Tiên Du đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Lê Văn Thi (67 tuổi, trú Khu 2, P.Tiền An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để làm rõ hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 10 giờ sáng 4.10, ông Thi điều khiển xe ô tô Toyota Camry mang biển số 30X-1981 di chuyển trên QL1A, hướng Bắc Ninh đi Hà Nội.

Khi đến km146 QL1A, đoạn thuộc địa phận H.Tiên Du, ông Thi đã không làm chủ được phương tiện, tông thẳng vào xe máy mang biển số 99C1-463.43 do ông Nguyễn Đăng Vĩnh (52 tuổi, trú xã Đại Đồng, H.Tiên Du, Bắc Ninh) điều khiển, chở theo ông Lương Văn Thức (57 tuổi, trú TT.Bình Lộc, H.Bình Lộc, Lạng Sơn) di chuyển cùng chiều.





Cú tông mạnh khiến ông Vĩnh và ông Thức văng lên cao rồi rơi xuống mặt đường. Ông Thức tử vong tại chỗ, còn ông Vĩnh bị thương nặng, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, ông Thi vẫn điều khiển ô tô kéo lê theo xe máy của nạn nhân khoảng 1 km trên QL1A, đến khi đâm vào vỉa hè mới dừng lại.