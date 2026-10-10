'Tấm hộ chiếu' đưa doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng tỉ USD

Đó là chia sẻ từ các chuyên gia, doanh nghiệp đại diện các chuỗi toàn cầu tại diễn đàn Go Global Bắc Ninh 2026 với chủ đề: Nâng cao năng lực - Kết nối chuỗi - Phát triển thị trường, do Báo điện tử Dân trí, UBND TP.Bắc Ninh tổ chức ngày 10.10.

Bà Nguyễn Thị Bích Yến khẳng định, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để tham gia vào chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu ẢNH: MINH QUÂN

Chọn đúng mảnh ghép để làm tốt nhất

Có hàng chục năm làm việc trong các tập đoàn công nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới nhưng quyết định chọn trở Việt Nam đầu tư nhà máy đóng gói tiên tiến, tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Bích Yến, Chủ tịch VSAP Lab, thông tin thị trường bán dẫn toàn cầu đang bùng nổ mạnh mẽ. Năm nay, ngành bán dẫn toàn cầu sẽ đạt mốc 1.000 tỉ USD và tiến tới vượt 2.000 tỉ USD vào năm 2030, sẽ mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghiệp hỗ trợ và đóng gói vi mạch.

Nhưng, theo bà Yến, tấm "hộ chiếu" quyết định để thuyết phục các tập đoàn quốc tế là năng lực thực tế và sự chuẩn mực. Khách hàng toàn cầu đòi hỏi khắt khe ở đối tác 3 năng lực cốt lõi: công nghệ - giải pháp linh hoạt; công nghiệp hóa để sản xuất ổn định; năng lực quản trị, tài chính và bảo mật sở hữu trí tuệ.

"Doanh nghiệp Việt Nam không cần phải làm tất cả mà cần chọn đúng mảnh ghép, công đoạn mình làm tốt nhất và đáng tin cậy nhất để tham gia vào chuỗi toàn cầu", bà Yên nói và gợi ý, các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia ngay vào những công đoạn phụ trợ thiết yếu: cơ khí chính xác, thiết bị tự động hóa, sản xuất bo mạch PCB/PCBA, linh kiện thay thế và dịch vụ bảo trì kỹ thuật.

Ông Trịnh Khắc Toàn, Giám đốc phát triển khu vực miền Bắc, Amazon Global Selling Việt Nam, cho rằng, sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới cùng sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra "bệ phóng" chiến lược giúp doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp B2C và xây dựng thương hiệu toàn cầu.

"Số lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam bán trên Amazon năm 2015 tăng 35%, đặc biệt số lượng doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu tăng tới 30%. Con số này khẳng định bước chuyển mình quan trọng của các nhà bán hàng nội địa, không chỉ gia công hay cung cấp sản phẩm thô mà đã chủ động định hình, xây dựng thương hiệu bài bản trên bản đồ thương mại quốc tế", ông Thịnh nói.

"Bệ phóng" niềm tin doanh nghiệp Việt ra thế giới

Chia sẻ từ góc nhìn của doanh nghiệp đang tham gia chuỗi cung ứng linh kiện, bản mạch và thiết bị điện tử của các tập đoàn công nghệ lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thế hệ mới Hanel PT, cho rằng, để trở thành nhà cung ứng cấp 1 bền vững, bài toán quyết định không phải là "có làm được sản phẩm hay không", mà là năng lực duy trì cấp độ niềm tin ổn định trong 5 - 10 năm tới.

Các nhà mua hàng toàn cầu không đơn thuần mua một sản phẩm thô mà họ lựa chọn một năng lực cung ứng đáng tin cậy.

Bà Trần Thị Thu Trang chia sẻ tại diễn đàn ẢNH: MINH QUÂN

"Trở thành nhà cung ứng cấp 1 không chỉ là phân loại cấp độ mà thực chất là sự khẳng định về cấp độ của niềm tin. Khi tạo được uy tín, gây dựng niềm tin với đối tác, doanh nghiệp Việt mới có thể mở rộng cánh cửa hợp tác lâu dài", bà Trang nói.

Cũng theo bà Trang, trong thời đại AI và công nghệ phát triển tăng tốc, biến động từng ngày, bộ máy tổ chức cũ kỹ của doanh nghiệp chắc chắn không thể tạo ra năng lực cạnh tranh mới. Các doanh nghiệp buộc phải rà soát, tái cấu trúc và liên tục bổ sung, cập nhật kỹ năng mới cho đội ngũ nhân sự.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia, bà Trang khuyến nghị 3 hành động trọng tâm: lập bản đồ ma trận khách hàng toàn cầu mục tiêu; đo khoảng cách năng lực và chủ động mời chuyên gia quốc tế bù đắp khoảng trống; hướng tới mục tiêu đồng hành qua hàng triệu sản phẩm để chứng minh uy tín qua thời gian.

Đồng quan điểm với bà Trang, ông Gernot Gattinger, Phó chủ tịch, Giám đốc Công nghệ - Khối vận hành toàn cầu, Tập đoàn Qorvo, khẳng định cơ hội dành cho nhà cung ứng Việt Nam không có gì khác biệt so với các nước khác.

Để bước chân được qua cánh cửa, không chỉ là chi phí, tiềm lực tài chính, các doanh nghiệp phải chứng minh có năng lực kỹ thuật mà không ai khác có. Khi qua được cửa, doanh nghiệp phải xây dựng niềm tin. Niềm tin là thứ duy trì mối quan hệ.

"Niềm tin được xây dựng bằng việc giao hàng tin cậy, cung cấp chất lượng và luôn đi trước về năng lực kỹ thuật", ông Gernot Gattinger nói.