Tâm huyết làm đẹp biển Đà Nẵng

Ông Nguyễn Anh Minh, chủ đầu tư Danabeach cho biết, là Việt kiều trưởng thành tại Mỹ, ông luôn khao khát quay về Việt Nam, nhất là TP.Đà Nẵng, mang theo những mô hình vui chơi giải trí để phát triển dịch vụ du lịch quê hương.

Không gian pool party thoáng đãng tại Columbo

Năm 2005, Forbes, tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ và thế giới vinh danh biển Mỹ Khê TP.Đà Nẵng là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, càng thôi thúc ông Nguyễn Anh Minh về nước.

Lúc bấy giờ, sau nhiều năm xa Việt Nam, ông Nguyễn Anh Minh bất ngờ trước vẻ đẹp nguyên sơ của biển Đà Nẵng với những bãi cát dài, rừng dương liễu (phi lao) và hàng dừa dọc đường biển.

Mô hình pool party tại Miami

Tấm lòng với quê hương

Trong năm 2005, ông Nguyễn Anh Minh thành lập Công ty CP Quê Việt, tên gọi khẳng định tâm huyết luôn hướng về và xây dựng quê hương.

20 năm qua, những mô hình, cơ sở vui chơi giải trí của Công ty CP Quê Việt đã góp phần phát triển kinh tế đêm TP.Đà Nẵng, kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế.

Từ kinh nghiệm đầu tư tại kinh đô giải trí thế giới Las Vegas, ông Nguyễn Anh Minh tạo nên nhiều dịch vụ du lịch hấp dẫn, trong đó Columbo là sản phẩm mới nhất

Trong đó, Khu phức hợp giải trí thể thao biển Danabeach tại 51 Võ Nguyên Giáp đã trở thành điểm hẹn sôi động, để lại dấu ấn khó quên trong lòng du khách khi đến với biển Đà Nẵng.

Tiếp tục tinh thần tiên phong các mô hình vui chơi, giải trí mới, năm 2025, Danabeach đã thành công với Kalà Kalà theo phong cách pool party

Dù đã tháo dỡ những hạng mục xây dựng trước đây để mở rộng không gian thoáng đãng cho sức chứa hơn 2.000 khách, nhưng Kalà Kalà vẫn liên tục kín chỗ nhờ mang lại trải nghiệm giải trí đẳng cấp hàng đầu, mới mẻ bên bờ biển Mỹ Khê.

Do đó, Danabeach tiếp tục đầu tư không gian mới Columbo, là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho phố biển và ý tưởng mới mẻ, phong cách giải trí hiện đại.

Phối cảnh Columbo về đêm

Columbo mạnh dạn lược bỏ những công trình cũ, nhường không gian cho hồ bơi trải dài, giảm mật độ xây dựng, giữ cảnh quan thoáng đãng, để du khách tận hưởng vẻ đẹp của một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

(còn tiếp)