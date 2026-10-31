Tam Kỳ - Chu Lai sau hợp nhất: Nhà quản lý cần chuẩn bị gì lớn hơn

Khu kinh tế mở Chu Lai nhìn từ trên cao

Cực tăng trưởng mới ở phía nam Đà Nẵng

Từ ngày 1.7.2025, tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng hợp nhất thành TP.Đà Nẵng mới, với diện tích hơn 11.800 km² và dân số hơn 3 triệu người. Tam Kỳ cùng với Chu Lai được định vị như một đầu tàu tăng trưởng phía nam của đô thị trực thuộc Trung ương.

Theo mục tiêu đặt ra, giai đoạn 2026 - 2030, Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ thu hút thêm 5 tỉ USD vốn đầu tư và tạo khoảng 10.000 việc làm mới. Cuối tháng 8.2026, dự án khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai mở rộng, quy mô 115 ha, tổng vốn gần 8.000 tỉ đồng, đã được khởi công.

Quanh các dự án lớn là nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp vệ tinh ở các lĩnh vực cơ khí, dệt may, logistics. Ở cấp thành phố, GRDP Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,52%; khu vực Tam Kỳ được định hướng bứt phá về thương mại - dịch vụ và kinh tế tư nhân.

Thị trường rộng ra, kinh nghiệm không còn đủ

Khi thị trường được nâng từ cấp tỉnh lên một đô thị lớn, luật chơi cũng khác. Doanh nghiệp Tam Kỳ - Chu Lai đang đứng trước cơ hội tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái kinh doanh khu vực và nâng cao khả năng thu hút nhân lực.giờ.

Với đội ngũ quản lý, áp lực thể hiện ở ba điểm. Nhiều người được đề bạt từ chuyên môn lên quản lý nhưng thiếu nền tảng về tài chính, nhân sự và chiến lược. Doanh nghiệp lớn và đối tác nước ngoài đòi hỏi quyết định dựa trên số liệu, tiêu chuẩn quản trị rõ ràng, báo cáo minh bạch. Trong khi đó, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách vận hành từ nhà máy, cửa hàng đến ngân hàng.

Cách điều hành dựa trên kinh nghiệm và quan hệ địa phương từng là lợi thế, nay bắt đầu bộc lộ giới hạn. Không ít nhà quản lý, chủ doanh nghiệp lo ngại nếu không kịp nâng cấp, họ sẽ đứng ngoài dòng chảy phát triển ngay trên sân nhà.

Học quản trị mà không rời công việc

Từ áp lực đó, đào tạo quản trị bài bản đang trở thành lựa chọn của nhiều nhà quản lý địa phương. Ở cấp thành phố, việc đưa một phần hoạt động đào tạo đại học về phía nam cũng đang được tính đến. Nhưng người đang điều hành doanh nghiệp thường cần giải pháp sớm hơn, và phải học được mà không bỏ dở công việc.

Một chương trình hướng tới nhu cầu này là SeMBA in AI – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng AI của Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường đại học FPT, tổ chức tại cơ sở Đà Nẵng.

Chương trình tập trung vào ba nhóm năng lực: tư duy chiến lược để hoạch định dài hạn và đặt doanh nghiệp vào đúng vị trí trong chuỗi giá trị; quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng công cụ AI để kiểm soát chi phí và ra quyết định; năng lực vận hành, dẫn dắt đội ngũ khi doanh nghiệp mở rộng nhanh. Các học phần gắn với bài toán thực tế của chính đơn vị học viên, lịch học cuối tuần để người đi làm không phải gián đoạn công việc.

Học viên SeMBA in AI trong một buổi học tại FSB Đà Nẵng ẢNH: FSB

Chia sẻ về định hướng này, TS Trần Minh Tùng, Trưởng ban đào tạo Viện Quản trị và Công nghệ FSB, cơ sở Đà Nẵng, cho biết: "Sau hợp nhất, khu vực Tam Kỳ - Chu Lai đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn. Nhưng cơ hội chỉ trở thành tăng trưởng khi có đội ngũ quản lý đủ năng lực dẫn dắt. FSB mong muốn đồng hành cùng các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp tại đây, để họ không phải rời xa công việc, gia đình mà vẫn tiếp cận được tri thức quản trị bài bản, cập nhật".

Theo TS Tùng, ngoài kiến thức, học viên SeMBA in AI còn được kết nối với mạng lưới học viên, cựu học viên FSB tại Đà Nẵng và trên cả nước, nơi quy tụ nhiều chủ doanh nghiệp và nhà quản lý ở các lĩnh vực khác nhau.

Học viên SeMBA toàn quốc tham gia học tập tại FSB Đà Nẵng ẢNH: FSB

Với nhà quản lý Tam Kỳ - Chu Lai, nâng cấp năng lực quản trị lúc này là cách để chủ động trước giai đoạn phát triển mới của thành phố.