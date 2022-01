Tầm nhìn luôn hướng về tương lai bền vững

Trong năm 2021, CEO nữ danh tiếng này vinh dự được Tổng thống nước Cộng hòa Ý trao tặng Huân chương công trạng - tước hiệu hiệp sĩ; được vinh danh Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu do Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc trao tặng; giải thưởng "Lãnh đạo Cam kết và Hành động thúc đẩy bình đẳng giới” do Liên Hiệp Quốc trao tặng.

Trước đó, CEO Lê Hồng Thủy Tiên đã đón nhận các giải thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng với thành tích xuất sắc trong việc xã hội từ thiện và hoạt động kinh doanh; Cúp Bông hồng vàng năm 2013 cho những thành tích kinh doanh; Cúp Thánh Gióng năm 2016 cho doanh nhân có đóng góp vào việc phát triển kinh tế đất nước do VCCI trao tặng; Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu năm 2016 và 2019 do Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) trao tặng; Forbers vinh danh top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam ở lĩnh vực kinh doanh năm 2019…

Dấu ấn tiên phong

Bà có thể chia sẻ đôi nét về hành trình tham gia, đóng góp, cống hiến trên mặt trận kinh tế, với vai trò là một CEO nữ, gắn liền với sứ mệnh của IPPG?

CEO Lê Hồng Thủy Tiên: Với sứ mệnh mang tinh hoa Việt Nam vươn tầm thế giới và mang tinh hoa thế giới đến với Việt Nam, sau 36 năm hoạt động, IPPG đã trở thành một trong những doanh nghiệp bán lẻ lớn tại Việt Nam, chiếm gần 70% thị trường hàng hiệu quốc tế phân phối trong nước với hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ toàn quốc, 33 công ty thành viên cùng doanh thu gần 1 tỉ USD/năm, và góp phần tạo công ăn việc làm cho hơn 25.000 lao động trên toàn quốc.

IPPG được biết đến là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam, năm 1995 khởi đầu kinh doanh với Siêu thị Miền Đông hơn 10.000 m2 - siêu thị đa ngành hàng đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Dưới sự điều hành của tôi, IPPG bắt đầu liên kết xuất nhập khẩu hàng hóa với các siêu thị lớn ở Mỹ, Australia và các nước châu Á, và có thể nói siêu thị Miền Đông là một điểm đến đa dạng hàng hóa nhập khẩu nhất lúc bấy giờ.

Sau đó, kinh tế Việt Nam đã vượt qua thời kỳ rất khó khăn, chúng tôi nhận ra rằng Việt Nam cần có các hàng hiệu đẳng cấp để chứng minh với thế giới là nền kinh tế của chúng ta đang trên đà phát triển, Việt Nam đã và đang xây dựng các nền tảng pháp lý minh bạch, với cơ sở vật chất sẵn sàng cùng các điều kiện hấp dẫn thu hút đầu tư và du khách… Chúng tôi đã mở các cửa hàng miễn thuế trên sân bay, từ đó làm đại diện phân phối cho họ trong thị trường nội địa Việt Nam.

Và đến bây giờ, chúng tôi đã trở thành nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam cho hơn 108 thương hiệu đẳng cấp và đình đám trên thế giới về thời trang, nước hoa và mỹ phẩm, trang sức và đồng hồ như: Dolce Gabbana, Burberry, Ferragamo, Cartier, Rolex, Nike, Gap, Hennessey, Rémy Martin, Camus... IPPG cũng là đơn vị nhượng quyền độc quyền của nhiều thương hiệu F&B quốc tế như Burger King, Dominos Pizza, Popeye Chicken... với 200 cửa hàng ăn uống trên toàn quốc.

Cùng với đó, IPPG còn là nhà đầu tư của các trung tâm mua sắm cao cấp như Rex Arcade, Tràng Tiền Plaza. Không những thế, IPPG còn là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tiên phong đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực phi thuế quan và nhà ga quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). Những dự án này đã đánh dấu sự mở đầu cho vị thế của tập đoàn trong việc phát triển kinh tế và du lịch cho đất nước.

“Sẽ không tiến bước một mình”

IPPG được đánh giá là tập đoàn kinh tế tư nhân có rất nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng, sự vươn lên và rộng mở phát triển của đất nước... Bà có thể chia sẻ thêm về những dấu ấn đó trong suốt thời gian qua?

Không chỉ nỗ lực trong kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế nước nhà và cộng đồng, IPPG cũng luôn hướng đến các hoạt động an sinh xã hội, bảo trợ trẻ em và tôn vinh văn hóa Việt.

Như Chủ tịch IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn, là anh xã của tôi, đã chia sẻ: “Với tầm nhìn luôn hướng về tương lai bền vững, chúng tôi sẽ không tiến bước một mình mà luôn đồng hành với mỗi thành viên trong đại gia đình IPPG. IPPG cũng chủ động xác định tâm thế luôn tiến bước cùng khát vọng, sự phát triển trong hiện tại cũng như tương lai hùng cường của đất nước Việt Nam.

Khởi đầu từ những khó khăn, IPPG không ngừng nỗ lực đột phá bằng tư duy rộng mở và tinh thần cầu tiến. Với mô hình kinh doanh tiên phong sáng tạo, không ngừng cải tiến, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và hướng tới sự phát triển bền vững vì cộng đồng.

Sự thành công tại IPPG không nằm ở danh mục đầu tư mà ở sự đóng góp của mỗi ngành kinh doanh của tập đoàn vào sự thịnh vượng của nền kinh tế và xã hội nước nhà”.





Đó là những thành tựu, định hướng mà cá nhân tôi và Ban lãnh đạo IPPG đã không ngừng quan tâm thực hiện trong suốt quá trình hoạt động và phát triển.

Bên cạnh đó, những thành tựu và phát triển liên tục của IPPG được chứng minh thông qua bước đột phá trong việc gia tăng sự hiện diện và uy tín của tập đoàn trong ngành bán lẻ tại Việt Nam cũng như quốc tế. Thành công của tập đoàn đã tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy doanh số, tiền nộp thuế hằng năm đều tăng trưởng hai con số, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thị trường hàng hiệu, thời trang trên thế giới.

Chúng tôi luôn nhiệt tình ủng hộ việc trao quyền cho phụ nữ về bình đẳng và phát triển nghề nghiệp tại nơi làm việc, với 60% nhân viên của tập đoàn là phụ nữ và số phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo quản lý đạt 70%. Nỗ lực mạnh mẽ của tập đoàn trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm góp phần cải thiện xã hội tốt đẹp hơn, bao gồm xây dựng mái ấm và trường học cho trẻ em và giáo viên ở các vùng nông thôn nghèo, ủng hộ các quỹ bảo trợ trẻ em nghèo và các chương trình giáo dục tại Việt Nam với tổng giá trị hơn 20 triệu USD trong các năm qua.

Với các thành tựu trong hoạt động xã hội cho quyền bình đẳng, nâng cao năng lực phát triển nghề nghiệp tại nơi làm việc cho phụ nữ Việt Nam, IPPG và cá nhân tôi cũng rất vinh dự được mời làm diễn giả tại nhiều hội nghị, diễn đàn uy tín tại Việt Nam và thế giới như Hội nghị APEC 2017 - Đối thoại riêng tư về phụ nữ và hội nghị kinh tế dành cho các nữ doanh nhân và lãnh đạo hàng đầu châu Á tại Đà Nẵng; là diễn giả tại Diễn đàn Doanh nhân nữ, Hội nghị CEO ASEAN 2019 tại Bangkok (Thái Lan)…

Thông điệp bình đẳng giới

Được biết cá nhân bà là nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam và châu Á được Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ thế giới mời tham gia diễn thuyết tại hội nghị này trong hai năm liên tục: 2018 (tại Sydney, Australia) và 2019 (tại Basil, Thụy Sĩ) với chủ đề: Phụ nữ - Tái định nghĩa thành công, Xây dựng các nền kinh tế chia sẻ giá trị chung, tại phiên đối thoại chính thức cho hơn 5.000 đại biểu đến từ 65 quốc gia, trong đó có nhiều nhà lãnh đạo, các bộ trưởng, CEO của các tập đoàn lớn, các nữ doanh nhân và đại diện nhiều tổ chức phụ nữ của các nước trên thế giới. Thông điệp mà bà chia sẻ tại các diễn đàn là gì, và với những chia sẻ đó, bà mong muốn hướng đến những mục tiêu gì cho phụ nữ Việt Nam nói chung, và cá nhân là một CEO nữ danh tiếng nói riêng?

Có 4 thông điệp chính mà tôi chia sẻ tại các diễn đàn tại Việt Nam và thế giới.

Thứ nhất, để thành công trong kinh doanh, nữ doanh nhân trẻ cần có: Sự điềm tĩnh, kiên cường, có kiến thức, sự cần cù và tinh thần không ngại thất bại, hiểu được luật lệ và quy định của lĩnh vực kinh doanh mà mình muốn tham gia. Tự nhận thức được những điểm mạnh và điểm yếu của mình để học hỏi không chỉ từ bài học thành công mà cả từ thất bại và cách vượt qua khó khăn, dám chấp nhận sự thay đổi. Độc lập về tài chính sẽ giúp các bạn được tự do quyết định trong mọi việc mà bạn theo đuổi. Bên cạnh đó, doanh nhân cần tích cực áp dụng các hoạt động và giải pháp đổi mới, đầu tư các giải pháp quản lý công nghệ tiên tiến để hoàn thành nhiều mục tiêu chiến lược kinh doanh của mình.

Thứ hai, tiêu chí của tôi và Ban lãnh đạo IPPG là hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ theo hướng bền vững để họ có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn bằng chính đôi bàn tay của mình. Trong những năm qua, cùng với các tổ chức từ thiện của Chính phủ, IPPG đã tập trung hỗ trợ các dự án giáo dục dành cho phụ nữ và trẻ em ở vùng còn khó khăn, hải đảo; tập trung vào các công việc như định hướng và giáo dục kiến thức kinh tế cho phụ nữ và trẻ em gái; khi phụ nữ độc lập về tài chính họ sẽ có được sự bình đẳng. Thay đổi tư tưởng trọng nam khinh nữ… nếu có sự thông hiểu và sự hỗ trợ từ gia đình, đặc biệt là người chồng, người cha, vai trò của phụ nữ trong xã hội sẽ được cải thiện.

Thứ 3, IPPG luôn hỗ trợ việc trao quyền cho phụ nữ trong kinh doanh và tạo ra môi trường làm việc truyền cảm hứng cho phụ nữ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân; công nhận và vinh danh tài năng của phụ nữ. Đặc biệt, khuyến khích phụ nữ tham gia vào các đoàn thể, hiệp hội, trao dồi kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng ngoại ngữ để trao đổi và cập nhật thông tin trên toàn cầu. “Bình đẳng giới không có nghĩa là ngồi yên đó chờ đợi nam giới và xã hội trao quyền, mà chính bản thân từng người phụ nữ nên nhận thức được giá trị của chính mình, tự nỗ lực phát huy những giá trị đó, nắm bắt cơ hội vươn lên khẳng định mình”, và “phụ nữ chúng tôi không cần đối xử ưu tiên, chỉ cần bình đẳng”.

Thứ tư, IPPG luôn thúc đẩy bình đẳng giới trong lực lượng lao động, tôn trọng sự khác biệt trong môi trường làm việc, xây dựng một nơi làm việc gắn kết, hòa nhập, nơi mọi người đều có cơ hội bình đẳng để tham gia, cùng nhau thành công, cùng nhau xây dựng và phát triển cộng đồng, kinh tế nước nhà. Chúng tôi luôn muốn chuyển đi thông điệp “Bình đẳng giới là đòn bẩy để doanh nghiệp phát triển bền vững và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội”.