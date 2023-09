Tầm nhìn Olympic của ông Troussier

G IẤC MƠ O LYMPIC P ARIS 2024

Với những thành phần cầu thủ không quá giống nhau, chỉ trong vài tháng vừa qua, đội U.23 VN do HLV Troussier dẫn dắt đã giành HCĐ SEA Games 32, còn đội U.23 VN do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã bảo vệ thành công chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á. Công thức lựa chọn nhân sự của hai đội đều có điểm chung: thay những cầu thủ trẻ không có khả năng phát triển bằng những nhân tố trẻ hơn, có tài năng và khát khao lớn hơn. Việc đội U.23 VN vừa vô địch giải U.23 Đông Nam Á với nhiều cầu thủ còn rất trẻ là minh chứng sống động cho chiến lược trẻ hóa toàn diện mà Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cùng HLV Troussier, Hoàng Anh Tuấn thiết lập là hoàn toàn đúng đắn. Vòng loại bảng C giải U.23 châu Á 2024 thi đấu từ ngày 6.9 sẽ là khởi đầu cho câu hỏi mới: cuộc cách mạng của HLV Troussier sẽ giúp bóng đá VN cất cánh và bay xa đến đâu?

HLV Troussier đặt ra những mục tiêu lớn

Khi được tập cùng đội tuyển VN, trình độ U.23 VN (phải) cũng sẽ được nâng lên MINH TÚ

Câu trả lời đó chính là vòng loại World Cup 2026 và VCK U.23 châu Á 2024 - nơi 4 đội vào bán kết sẽ đoạt vé dự Olympic Paris 2024 (đội thứ 5 đá play-off với đại diện châu Phi - PV). Ông Troussier muốn VN vào đến VCK U.23 châu Á 2024 và nếu điều này thành hiện thực, bóng đá VN sẽ có lần thứ 5 dự VCK giải này. Từ đó nhắm đến sân chơi cao cấp hơn là Olympic.

Bình luận viên Huỳnh Sang đánh giá: "Đội U.23 VN từng vào đến trận chung kết U.23 châu Á 2018 và có mặt ở bán kết ASIAD 2018. Độ tuổi U.23, tính ổn định của cầu thủ vẫn chưa cao, kể cả ở những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Vì vậy phải chuẩn bị thật tốt. Cơ hội để VN dự Olympic thông qua VCK U.23 châu Á là có, nhất là ngoài 4 tấm vé ở bán kết còn 1 suất play-off. Nhưng trước hết chúng ta phải chinh phục được vòng loại U.23 châu Á 2024".

Thôi thúc U.23 VN tăng tốc nâng cấp trình độ

Đội tuyển U.23 VN hội đủ cả "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" khi đăng cai bảng C vòng loại U.23 châu Á trên sân nhà ở Phú Thọ (chúng ta sẽ gặp đội U.23 Guam ngày 6.9, gặp U.23 Yemen ngày 9.9 và gặp U.23 Singapore ngày 12.9). Nhân sự của đội đang hội tụ những cầu thủ giỏi nhất VN ở lứa tuổi này như Tuấn Tài, Văn Khang, Thái Sơn, Thanh Nhàn, Minh Trọng… Nhưng để đạt được mục đích đề ra, HLV Troussier đưa đội U.23 VN vào cuộc cạnh tranh dữ dội, không ai dám chủ quan bởi nguy cơ mất suất có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Ông Troussier đang thôi thúc U.23 VN tăng tốc nâng cấp trình độ, không chỉ để đánh bại 3 đối thủ ở vòng loại U.23 châu Á (đều đến từ nền bóng đá xếp dưới VN trong bảng xếp hạng FIFA), mà để có thể ganh đua ở cấp độ châu lục.

Đội U.23 Việt Nam được đặt trọng trách lớn lao

Bình luận viên Huỳnh Sang nhận định: "Ông Troussier đang tạo ra hiệu ứng tích cực, giúp các cầu thủ trẻ thêm bản lĩnh, tự tin ngoài việc chất lượng kỹ chiến thuật ngày càng được cải thiện. Khoảng cách trình độ và sự phân hóa của bóng đá châu Á không còn vời vợi như ngày xưa. Chúng ta đang mạnh lên, dần có những kết quả bất ngờ trước những đội trẻ của các nền bóng đá tốp 10 châu lục. Còn nhớ ở ASIAD 2014, U.23 VN từng thắng Iran 4-1 để lọt vào tứ kết, 4 năm sau chúng ta đánh bại Nhật Bản, Bahrain, Syria để góp mặt ở bán kết ASIAD 2018. Rõ ràng, đặt ra mục tiêu dự Olympic thông qua giải U.23 châu Á là cái đích ngắn hơn, có tính khả thi cao. Trong bóng đá cần đạt mục tiêu gần để nhắm cái đích xa. U.23 VN đã 2 lần vô địch U.23 Đông Nam Á, từng vào sâu tại giải U.23 châu Á và ASIAD nên tiến thêm một bước nhắm đến Olympic cũng là bước đi cần thiết, để hướng đến mục tiêu trọng đại hơn là World Cup 2026".