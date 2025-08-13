Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tắm nước lạnh ngày nắng nóng: Sảng khoái nhưng tối kỵ với những người này

Thiên Lan
Thiên Lan
13/08/2025 00:07 GMT+7

Khi thời tiết nắng nóng, nhiều người thích tắm nước lạnh để giải nhiệt. Dưới góc độ sức khỏe thì điều này có tốt?

Thực tế, tắm nước lạnh vào ngày nắng nóng thực sự có thể cản trở khả năng làm mát của cơ thể, trong một số trường hợp hiếm gặp, có thể gây hại cho sức khỏe.

Tại sao tắm nước lạnh có thể phản tác dụng?

Vấn đề là khi tắm nước lạnh sẽ làm co các mạch máu gần da, làm giảm lưu lượng máu lên bề mặt, ngược lại với cơ chế hạ nhiệt của cơ thể. Điều này dẫn tới giữ nhiệt bên trong lõi, khiến cơ thể nóng hơn trong thời gian dài, theo phòng khám Orléans Family Health Clinic (Canada).

Vì vậy, mặc dù da cảm thấy mát mẻ, nhiệt độ lõi có thể vẫn tăng cao, đặc biệt nguy hiểm sau khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ ngoài trời.

Tắm nước lạnh ngày nắng nóng: Sảng khoái nhưng tối kỵ với những người này - Ảnh 1.

Tắm nước lạnh sẽ làm co các mạch máu gần da, làm giảm lưu lượng máu lên bề mặt, ngược lại với cơ chế hạ nhiệt của cơ thể

Ảnh: AI

Nguy cơ sốc lạnh

Tiếp xúc đột ngột với nước dưới 15°C có thể kích hoạt phản ứng sốc lạnh - huyết áp tăng đột biến, nhịp tim không đều, thậm chí là các vấn đề về tim ở những người có bệnh tim tiềm ẩn. Mặc dù hiếm gặp, nhưng phản ứng này có thể nguy hiểm đối với những người mắc bệnh động mạch vành, huyết áp cao, rối loạn nhịp tim.

Lựa chọn an toàn và hiệu quả: Tắm nước ấm

Các chuyên gia tại Phòng khám Orléans (Canada) khuyên: Cách tốt nhất để hạ nhiệt là tắm nước ấm hoặc hơi ấm. Điều này sẽ giúp:

  • Thúc đẩy lưu thông máu an toàn đến bề mặt da.
  • Cho phép cơ thể giải phóng nhiệt từ từ.
  • Tránh gây sốc lạnh hoặc giữ nhiệt.
  • Giúp làm sạch mồ hôi, dầu và vi khuẩn tốt hơn nước lạnh.

Nước ấm cũng hiệu quả hơn trong việc loại bỏ mồ hôi và bã nhờn và mùi cơ thể. Nếu muốn tắm với nước mát hơn, hãy giảm nhiệt độ nước từng chút một.

Người bệnh tim hoặc có vấn đề về lưu thông máu hãy tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, và đi khám nếu gặp các triệu chứng liên quan đến nhiệt, theo Orléans Family Health Clinic.

Tin liên quan

Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng, bác sĩ cảnh báo điều gì?

Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng, bác sĩ cảnh báo điều gì?

Tắm nước lạnh ngay sau khi đi ngoài trời nắng nóng về có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ não...

Khám phá thêm chủ đề

tắm nước lạnh Tắm nước ấm Hạ nhiệt Tim Nhịp tim sốc nhiệt nắng nóng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận