Tắm nước lạnh ngày nắng nóng: Sảng khoái nhưng tối kỵ với những người này

Thực tế, tắm nước lạnh vào ngày nắng nóng thực sự có thể cản trở khả năng làm mát của cơ thể, trong một số trường hợp hiếm gặp, có thể gây hại cho sức khỏe.

Tại sao tắm nước lạnh có thể phản tác dụng?

Vấn đề là khi tắm nước lạnh sẽ làm co các mạch máu gần da, làm giảm lưu lượng máu lên bề mặt, ngược lại với cơ chế hạ nhiệt của cơ thể. Điều này dẫn tới giữ nhiệt bên trong lõi, khiến cơ thể nóng hơn trong thời gian dài, theo phòng khám Orléans Family Health Clinic (Canada).

Vì vậy, mặc dù da cảm thấy mát mẻ, nhiệt độ lõi có thể vẫn tăng cao, đặc biệt nguy hiểm sau khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ ngoài trời.

Tắm nước lạnh sẽ làm co các mạch máu gần da, làm giảm lưu lượng máu lên bề mặt, ngược lại với cơ chế hạ nhiệt của cơ thể Ảnh: AI

Nguy cơ sốc lạnh

Tiếp xúc đột ngột với nước dưới 15°C có thể kích hoạt phản ứng sốc lạnh - huyết áp tăng đột biến, nhịp tim không đều, thậm chí là các vấn đề về tim ở những người có bệnh tim tiềm ẩn. Mặc dù hiếm gặp, nhưng phản ứng này có thể nguy hiểm đối với những người mắc bệnh động mạch vành, huyết áp cao, rối loạn nhịp tim.

Lựa chọn an toàn và hiệu quả: Tắm nước ấm

Các chuyên gia tại Phòng khám Orléans (Canada) khuyên: Cách tốt nhất để hạ nhiệt là tắm nước ấm hoặc hơi ấm. Điều này sẽ giúp:

Thúc đẩy lưu thông máu an toàn đến bề mặt da.

Cho phép cơ thể giải phóng nhiệt từ từ.

Tránh gây sốc lạnh hoặc giữ nhiệt.

Giúp làm sạch mồ hôi, dầu và vi khuẩn tốt hơn nước lạnh.

Nước ấm cũng hiệu quả hơn trong việc loại bỏ mồ hôi và bã nhờn và mùi cơ thể. Nếu muốn tắm với nước mát hơn, hãy giảm nhiệt độ nước từng chút một.

Người bệnh tim hoặc có vấn đề về lưu thông máu hãy tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, và đi khám nếu gặp các triệu chứng liên quan đến nhiệt, theo Orléans Family Health Clinic.