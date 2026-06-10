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Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Tầm soát, điều trị toàn diện ung thư trong kỷ nguyên công nghệ cao

Huỳnh Na
Huỳnh Na
10/06/2026 08:00 GMT+7

Phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và cá thể hóa phác đồ giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư.

Những tiến bộ công nghệ đang góp phần nâng cao hiệu quả tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư. Hệ thống CT, MRI hiện đại hỗ trợ phát hiện tổn thương từ giai đoạn sớm, kết hợp giải phẫu bệnh giúp nhận diện đặc điểm riêng của từng khối u, tạo nền tảng cho phác đồ cá thể hóa.

Các phương pháp tiên tiến như thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch, thuốc liên hợp kháng thể kết hợp cùng hóa - xạ trị thế hệ mới đang giúp nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

20 giờ thứ tư, ngày 10.6.2026, các chuyên gia BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Ứng dụng công nghệ cao tầm soát và điều trị ung thư: Phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, cá thể hóa phác đồ" gồm:

  • TS-BS Vũ Hữu Khiêm, Trưởng khoa Ung bướu
  • BS.CKII Lê Văn Khánh, Trưởng khoa Điện quang can thiệp
  • ThS-BS Vương Ngọc Dương, Phó trưởng khoa Xạ trị

Chương trình được phát sóng trên Website tamanhhospital.vnvnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh niên, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cho Trẻ em và Người lớn VNVC; Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, Tâm Anh Hospital, Khoa Ung bướu BVĐK Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để được tư vấn.

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