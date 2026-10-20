Tầm soát miễn phí, tư vấn sức khỏe 1:1 cùng bác sĩ tại nhà thuốc Long Châu

Vì vậy, chủ động kiểm tra sức khỏe, thực hiện xét nghiệm phù hợp và tư vấn cùng bác sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá nguy cơ từ sớm, xây dựng hướng theo dõi và chăm sóc khoa học.

Đồng hành nhận diện các dấu hiệu bất thường

BSCKI Lê Thị Giao Thi - Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cho biết, một số bệnh mạn tính không biểu hiện rõ ràng ngay từ giai đoạn đầu. Đơn cử, cảm giác mệt mỏi kéo dài, buồn ngủ hoặc khó tập trung dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, tăng cân không rõ nguyên nhân, da khô, tóc khô, dễ gãy rụng hay những thay đổi trong thể trạng… có thể là các dấu hiệu cảnh báo suy giáp ở phụ nữ. Tuy nhiên, không phải người mắc suy giáp nào cũng có đầy đủ các biểu hiện trên. Ở giai đoạn sớm, các triệu chứng có thể rất nhẹ, thậm chí chưa xuất hiện rõ ràng.

Bác sĩ đồng hành tư vấn, hỗ trợ tầm soát nguy cơ suy giáp ở phụ nữ ẢNH: NGÔ LỘC

Chuyên gia phân tích vai trò của việc tầm soát sớm, xét nghiệm máu giúp giới chuyên môn có thể đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện những thay đổi trong chuyển hóa của người bệnh.

Chẳng hạn, khi đánh giá chức năng tuyến giáp, bác sĩ thường xem xét chỉ số TSH và FT4. Xét nghiệm có thể phát hiện tình trạng suy giáp dưới lâm sàng, khi người bệnh chưa có triệu chứng rõ ràng. Đây là giai đoạn TSH đã tăng nhưng FT4 vẫn còn trong giới hạn bình thường.

Với xét nghiệm mỡ máu, các chỉ số cholesterol toàn phần, LDL-C, HDL-C, triglyceride… cho biết thông tin về tình trạng lipid máu và nguy cơ tim mạch. Trong khi đó, xét nghiệm định lượng Glucose máu lúc đói (FPG) và HbA1c có thể hỗ trợ phát hiện, đánh giá tình trạng tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường.

Người dân được bác sĩ trực tiếp giải thích các chỉ số xét nghiệm, hỗ trợ nhận diện sớm nguy cơ các bệnh mạn tính ngay tại Nhà thuốc Long Châu ẢNH: NGÔ LỘC

Do vậy, sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ và chuyên gia y tế rất quan trọng. Không chỉ giúp người dân hiểu đúng các chỉ số sức khỏe, nhận diện sớm những yếu tố nguy cơ, mà còn giúp họ có thêm kiến thức, sự hỗ trợ chuyên môn kịp thời, từ đó an tâm hơn trên hành trình sức khoẻ.

Tầm soát sức khỏe miễn phí, tư vấn cùng bác sĩ ngay tại nhà thuốc Long Châu

Từ thực tiễn đó, với mong muốn đưa các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe gần hơn với đời sống hằng ngày, vừa qua Long Châu đã đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động xét nghiệm, tầm soát, tư vấn sức khỏe 1:1 cùng bác sĩ hoàn toàn miễn phí, diễn ra ở hơn 13 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Đà Nẵng. Các chủ đề xoay quanh phát hiện sớm suy giáp cho phụ nữ, tầm soát tim mạch - mỡ máu, đái tháo đường, chăm sóc sức khỏe sau sinh…

Nằm trong khuôn khổ chương trình "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây" (Doctor In Store), các sự kiện giúp người dân dễ dàng gặp gỡ và tư vấn cùng bác sĩ thông qua các "điểm chạm y tế đầu tiên" trong cộng đồng, đồng thời hướng đến tạo dựng hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục và dài hạn, lấy phòng bệnh làm nền tảng.

Đại diện Long Châu cho biết, chỉ trong ngày 17.10, hàng trăm người dân đã được xét nghiệm, đo các chỉ số sức khỏe miễn phí, được bác sĩ trực tiếp giải đáp thắc mắc về sức khoẻ, nhận diện dấu hiệu nguy cơ và hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc phù hợp. Bên cạnh đó, chương trình còn thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ, người có sức ảnh hưởng tham gia kiểm tra sức khoẻ.

Chuỗi hoạt động tầm soát, tư vấn sức khỏe là bước mở đầu cho dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng dài hạn “Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây” ẢNH: NGÔ LỘC

Sau khi được tầm soát và tư vấn cùng bác sĩ về tình trạng mỡ máu, ông N.T.Quang (58 tuổi, sinh sống tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai) chia sẻ: "Hôm nay tôi đã xét nghiệm mỡ máu và được bác sĩ giải thích cụ thể về các chỉ số. Qua đó tôi mới hiểu mỡ máu cao có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch và chất lượng sống. Bác sĩ còn hướng dẫn cách vận động phù hợp, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học hơn. Những chương trình như thế này vô cùng thiết thực, giúp người dân được gặp bác sĩ ngay tại nhà thuốc gần nhà, đặc biệt với những người ít có cơ hội, thời gian kiểm tra sức khỏe thường xuyên".

Là một trong những người có mặt tại trung tâm Long Châu từ sớm để tầm soát nguy cơ suy giáp, chị T.P.Liên (33 tuổi, ở phường Tân Thuận, TP.HCM) đánh giá: "Các hoạt động tầm soát tuyến giáp như hôm nay cần thiết với phụ nữ, bởi có những vấn đề sức khỏe không biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu nên mình dễ chủ quan. Được bác sĩ phân tích, tư vấn kỹ tôi cũng an tâm hơn nhiều. Tôi mong rằng chương trình này sẽ được nhân rộng hơn nữa".

Song song các hoạt động trực tiếp, chương trình còn mở rộng tư vấn sức khỏe từ xa và ứng dụng các giải pháp chăm sóc sức khỏe số. Thông qua Long Châu Care Note và các kênh chăm sóc khách hàng, người dân được định hướng tiếp tục theo dõi sức khỏe, ghi nhớ hướng dẫn chuyên môn và chủ động tái khám, tầm soát khi cần thiết.

Long Châu nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn cho người dân ở mọi miền ẢNH: NGÔ LỘC

Chuỗi sự kiện trên là bước mở đầu cho hành trình "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây" - góp phần rút ngắn khoảng cách y tế, đưa bác sĩ đến gần người dân thông qua hệ thống nhà thuốc, để việc chăm sóc sức khỏe ngày càng thuận tiện, dễ tiếp cận hơn ngay tại nơi sinh sống. Theo kế hoạch, trong thời gian đầu sẽ triển khai ít nhất 3 chủ đề chăm sóc sức khỏe trọng tâm mỗi tháng, với khoảng 90 - 150 sự kiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mở rộng cơ hội tiếp cận chuyên môn y khoa cho người dân tại nhiều địa phương trên cả nước.

Long Châu tiếp tục phát huy lợi thế mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn phủ khắp 34 tỉnh thành và hệ sinh thái công nghệ để triển khai các hoạt động trọng điểm, lan tỏa ý nghĩa chương trình rộng khắp. Đây tiếp tục là bước tiến "gần dân, sát dân", mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại nhà thuốc, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.