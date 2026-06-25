Tầm soát tiêu hóa sau 60 tuổi: Lời khuyên từ thực tế lâm sàng

Tuổi càng cao, nguy cơ bệnh lý tiêu hóa càng gia tăng

Trong hai ngày diễn ra sự kiện hội thảo khoa học "Cập nhật công nghệ siêu nội soi Endocyto từ Nhật Bản" tại Thu Cúc TCI, nhiều trường hợp người bệnh ở độ tuổi từ 60 đến hơn 70 đã được các chuyên gia trực tiếp thăm khám và trao đổi chuyên môn.

Hội thảo quy tụ chuyên gia tiêu hóa đầu ngành trong nước và quốc tế NGUỒN: THU CÚC TCI

Bệnh nhân N.T.H. (65 tuổi), N.V.T. (72 tuổi) và V.H.M. (72 tuổi) là những trường hợp tiêu biểu. Dù tình trạng sức khỏe nhìn chung vẫn ổn định và không xuất hiện những triệu chứng tiêu hóa nghiêm trọng, kết quả thăm khám vẫn ghi nhận nhiều bất thường cần được theo dõi hoặc đánh giá chuyên sâu hơn.

Theo các chuyên gia, cùng với quá trình lão hóa, nguy cơ xuất hiện các tổn thương như viêm teo niêm mạc dạ dày, dị sản ruột, polyp đại trực tràng hoặc các bất thường tiền ung thư cũng gia tăng. Đáng chú ý, nhiều tổn thương có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng.

Vì sao nhiều bất thường tiêu hóa không có triệu chứng rõ ràng?

Một trong những quan niệm phổ biến nhất hiện nay là chỉ cần đi khám khi xuất hiện đau bụng, đi ngoài ra máu hoặc các triệu chứng nghiêm trọng khác. Tuy nhiên, không phải mọi bệnh lý đều biểu hiện rõ ngay từ giai đoạn đầu.

Nhiều tổn thương như polyp, viêm teo niêm mạc dạ dày hay dị sản ruột có thể tồn tại trong nhiều năm với các biểu hiện rất mơ hồ hoặc hoàn toàn không có triệu chứng.

Bên cạnh tuổi tác, nhiều yếu tố nguy cơ khác cũng có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ bệnh lý tiêu hóa như nhiễm vi khuẩn H. pylori kéo dài, hút thuốc lá, sử dụng nhiều rượu bia, chế độ ăn ít chất xơ hoặc tiền sử gia đình có người mắc ung thư đường tiêu hóa.

Theo TTƯT-PGS-TS-BS Vũ Văn Khiên - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học tiêu hóa Việt Nam - cho biết: "Hiệp hội Tiêu hóa châu Á Thái Bình Dương khuyến cáo đối với người từ 50 tuổi trở lên, người có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa, người có các triệu chứng bất thường về tiêu hóa hoặc nhóm người đã phát hiện tổn thương có nguy cơ ung thư đường tiêu hóa cần theo dõi... nên thực hiện nội soi dạ dày, đại tràng để tầm soát ung thư vì đây là nhóm có nguy cơ cao".

TTƯT-PGS-TS-BS Vũ Văn Khiên chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại sự kiện NGUỒN: THU CÚC TCI

Công nghệ siêu nội soi Endocyto hỗ trợ phát hiện sớm các bất thường tiêu hóa nguy hiểm

Trong bối cảnh nhiều bệnh lý tiêu hóa có thể tiến triển âm thầm theo tuổi tác, việc nâng cao khả năng phát hiện sớm tổn thương ngày càng được giới chuyên môn quan tâm. Mục tiêu của nội soi hiện đại không chỉ dừng lại ở việc phát hiện các tổn thương đã biểu hiện rõ mà còn hướng tới nhận diện những bất thường từ giai đoạn sớm hơn.

Nội soi tiêu hóa là phương pháp hiệu quả hàng đầu để phát hiện bất thường tiêu hóa NGUỒN: THU CÚC TCI

Tại bệnh viện Thu Cúc TCI, công nghệ siêu nội soi Endocyto đang được ứng dụng nhằm hỗ trợ bác sĩ khảo sát tổn thương từ niêm mạc, hệ vi mạch đến cấp độ tế bào. Việc tăng khả năng phóng đại giúp bác sĩ quan sát rõ hơn cấu trúc niêm mạc và hình thái tế bào ngay trong quá trình nội soi. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao khả năng phát hiện các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn sớm.

Ngoài khả năng phóng đại tới cấp độ tế bào, công nghệ siêu nội soi Endocyto tích hợp các công nghệ hình ảnh hỗ trợ đánh giá tổn thương trong nội soi tiêu hóa. TXI giúp tăng cường độ tương phản, màu sắc và độ sáng của niêm mạc, NBI làm rõ hệ vi mạch và cấu trúc bề mặt, EDOF duy trì độ sắc nét ở nhiều khoảng quan sát, RDI hỗ trợ nhận diện mạch máu sâu trong can thiệp nội soi. Kết hợp với hình ảnh 4K và AI thời gian thực, hệ thống cung cấp thêm dữ liệu để bác sĩ phát hiện, phân tích và định hướng xử trí các tổn thương nghi ngờ.

Công nghệ nội soi Endocyto cho phép quan sát rõ nét từ niêm mạc đến hình thái tế bào NGUỒN: THU CÚC TCI

Ngày 19 - 20.6, Thu Cúc TCI tổ chức sự kiện hội thảo khoa học "Cập nhật công nghệ siêu nội soi Endocyto từ Nhật Bản" với sự tham gia của PGS-TS-BS Masashi Misawa - Phó giáo sư tại Bệnh viện Bắc Yokohama, Đại học Showa (Nhật Bản). Chương trình tập trung vào việc cập nhật các xu hướng nội soi hiện đại, đồng thời trao đổi trực tiếp trên nhiều trường hợp lâm sàng thực tế nhằm nâng cao năng lực phát hiện và đánh giá tổn thương tiêu hóa.

Hội thảo có sự góp mặt của PGS-TS-BS Masashi Misawa - Phó giáo sư tại Bệnh viện Bắc Yokohama, Đại học Showa, Nhật Bản NGUỒN: THU CÚC TCI

Không phải mọi bất thường tiêu hóa đều tiến triển thành ung thư. Tuy nhiên, phát hiện tổn thương từ giai đoạn sớm luôn mang lại nhiều lợi thế hơn trong quá trình theo dõi và quản lý sức khỏe. Vì vậy, chủ động thăm khám và tầm soát định kỳ sẽ giúp người bệnh hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân và có kế hoạch theo dõi phù hợp.