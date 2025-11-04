Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí cho phụ nữ khó khăn

Nguồn: Thanh Niên
Nguồn: Thanh Niên
04/11/2025 20:00 GMT+7

Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" 2025 giúp hàng ngàn phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tầm soát ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng và xét nghiệm HPV miễn phí.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm trực tuyến "Tầm soát ung thư sớm - Hành trình chủ động vì sức khỏe" do Báo Thanh Niên phối hợp cùng NAPAS, Mastercard, Payoo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Thường vụ Đoàn Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM tổ chức, sẽ chia sẻ về tầm quan trọng của việc tầm soát sớm, cùng những câu chuyện thực tế đầy xúc động từ người thụ hưởng chương trình năm 2024 và cách để cộng đồng cùng chung tay lan tỏa hành trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" 2025.

Tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí cho phụ nữ khó khăn - Ảnh 1.

Theo dõi chương trình tọa đàm trực tuyến "Tầm soát ung thư sớm - Hành trình chủ động vì sức khỏe" cùng:

  • ThS - BS CKII Phan Tấn Thuận - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến BV Ung bướu TP.HCM
  • Nhà sáng tạo nội dung Giang Ơi
  • Chị Võ Thị Kim Tuyến - Người thụ hưởng chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2024"
  • Dẫn chương trình: Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A
  • Thời gian: 20g00 - 21g00, thứ năm ngày 6.11.2025

Chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng: website thanhnien.vn, YouTube, TikTok, Fanpage Báo Thanh Niên; website: chamsechia.payoo.vn; Fanpage Payoo - Thanh toán mọi hóa đơn.

Khám phá thêm chủ đề

TamSoatSom UngThuPhuNu Payoo NAPAS Mastercard ChamsechiaTraoHyVong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận