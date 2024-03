Lo lắng

Lê Đức Phú (36 tuổi), làm việc tại 295 Phạm Văn Đồng, Q.Gò Vấp, TP.HCM, cho biết sinh năm 1988. Phú cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy trên mạng xã hội những bài viết có nội dung cho rằng năm 2024, những người sinh năm 1988 như anh sẽ gặp xui xẻo vì rơi vào năm tuổi cũng như phải đón nhận "tam tai cuối"…

Không riêng Phú, mà những người trẻ tuổi Thân, Tí, Thìn, sinh vào các năm 1992, 1996, 2000, 2004… cũng cảm thấy bất an vì sợ tam tai trong năm 2024 này. Họ sợ sẽ gặp phải những điều không may mắn.

Với riêng những người trẻ tuổi Thìn, sinh vào các năm 1998, 2000… thì lại càng lo vì 2024 là năm tuổi. Họ mất tự tin trong cuộc sống, lo gặp những bất trắc, tai ương.

Chính những lo lắng ấy đã khiến nhiều kế hoạch bị đình trệ, tạm ngưng. Chẳng hạn, chị Lê Thị Hồng Hải (36 tuổi), ngụ tại chung cư Happy One Premier, Q.12, TP.HCM, muốn mở tiệm kinh doanh thức ăn nhanh. Tuy nhiên, chị Hải bảo: "Tôi không dám vì năm tuổi. Sợ gặp thất bại".

Trường hợp khác, Nguyễn Bảo Long (24 tuổi), làm việc tại TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cũng cho biết vì năm tuổi nên cất xe ô tô trong nhà chứ chẳng dám sử dụng vì lo chuyện không may xảy ra.

Trên mạng xã hội, nhiều người trẻ cũng thắc mắc, có phải tam tai, năm tuổi là gặp xui rủi? Họ cần lời giải đáp để có thể thoải mái, đỡ hoang mang.

Một bài viết khiến nhiều người sinh năm 1988 cảm thấy lo ngại CHỤP MÀN HÌNH

Đừng lầm tưởng

Theo thạc sĩ văn hóa học Nguyễn Hiếu Tín, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), năm tuổi là năm âm lịch trùng với con giáp của một người và lặp lại trong chu kỳ 12 năm. Ví dụ tuổi Thìn, sinh năm 1988 thì những năm 2000, 2012, 2024… chính là năm tuổi. Và trong quan niệm dân gian, người xưa tin rằng vào năm tuổi thì nhiều điều không may mắn sẽ xảy ra, xui xẻo, nên thường kiêng kỵ làm những việc lớn, quan trọng.

"Cùng với việc tin vào năm tuổi, theo những triết lý dân gian, người xưa cũng tin vào tam tai. Tam tai, tạm hiểu là trong 3 năm liên tiếp, con người sẽ phải đối mặt với những điều không may và thách thức khác nhau. Chu kỳ này được xác định lặp lại 12 năm/lần. Mỗi người sẽ trải qua nó vào những thời điểm khác nhau trong đời. Theo đó, năm xung khắc nặng nhất, thường rơi vào năm thứ hai của tam tai", ông Tín nói.

Ông Tín cho rằng chuyện suy nghĩ tuổi hạp, kỵ, hay tốt, xấu theo năm, tháng, ngày, giờ… là một trong những tín niệm dân gian, ăn sâu vào tâm thức người Việt suốt hàng ngàn năm qua. Chính vì thế, rất khó để cho mọi người, trong đó có giới trẻ, không thể không nghĩ đến những tín niệm, tập tục này. Trong những năm gần đây, tín niệm này bùng phát và trở nên khá phổ biến trong xã hội.

"Tuy nhiên trong thực tế, những chuyện xảy ra tốt hay xấu trong năm, thật chất chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu dùng thống kê khoa học, tính xác suất mỗi năm về những chuyện may hay rủi, có lẽ sẽ cho kết quả như nhau, không nhất thiết phải năm tuổi hay năm tốt. Bởi lẽ, nếu bình tâm rà soát lại nơi những người thân, đồng nghiệp, bạn bè…, mọi người sẽ thấy rõ rằng có những trường hợp gặp năm hạp tuổi nhưng chưa chắc may mắn. Và ngược lại, có không ít người tuy đang trong năm tuổi hay tam tai nhưng vẫn làm ăn phát đạt, cuộc đời bình an chứ chẳng hề hấn, xui rủi gì. Vì những lẽ đó, quan niệm cho rằng tam tai hay năm tuổi sẽ xui rủi là ý kiến phiến diện, suy diễn không hợp với thời đại ngày nay", ông Tín cho hay.

Theo thạc sĩ văn hóa học Nguyễn Hiếu Tín, không nên lo lắng, bất an và cứ "đổ thừa" cho năm tuổi, tam tai mỗi khi gặp thất bại trong cuộc sống THANH NAM

Theo chuyên gia nghiên cứu văn hóa này, thay vì rầu rĩ, lo lắng, bất an và cứ "đổ thừa" cho năm tuổi, tam tai mỗi khi gặp thất bại trong cuộc sống, thì hãy tự trau dồi năng lực, nâng cấp bản thân, hoàn thiện chính mình.

"Không nên tổng kết mọi chuyện xui rủi bằng câu "năm tuổi quá đen đủi", "tam tai quá xui rủi" thì hãy suy xét lại, tìm ra nguyên nhân khiến mọi việc không như ý. Qua đó, nhìn nhận để rút ra bài học kinh nghiệm biết cách phấn đấu, nỗ lực hơn", ông Tín chia sẻ.

Ông Tín đúc kết: "Nếu mỗi người biết chăm lo cho sức khỏe bản thân, luôn nghĩ mọi điều dưới lăng kính tích cực, cố gắng học hỏi và trau dồi năng lực thường xuyên… thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi những đồn đoán, thêu dệt về tam tai, năm tuổi".