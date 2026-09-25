Tám thế hệ đột phá màn hình gập: Hành trình tiến hóa của Samsung Galaxy Z Series

Qua từng thế hệ, Galaxy Z Fold tiếp tục mở rộng khả năng làm việc, giải trí trên màn hình lớn, trong khi Galaxy Z Flip mang đến những cách thức mới để sáng tạo, thể hiện cá tính và tương tác với thiết bị trong thiết kế gập vỏ sò nhỏ gọn.

Ngày nay, bộ ba Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 mang đến những trải nghiệm gập khác biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu và phong cách sử dụng.

Kể từ Galaxy Fold đầu tiên ra mắt năm 2019, Samsung đã không ngừng tìm hiểu nhu cầu người dùng, phát triển công nghệ màn hình gập qua từng thế hệ. Sau 7 thế hệ đổi mới, những kinh nghiệm này tiếp tục được phát triển trên Galaxy Z8 Series hoàn toàn mới.

Hãy cùng nhìn lại hành trình phát triển công nghệ màn hình gập của Samsung, từ những đổi mới mới nhất trong năm 2026 đến các cột mốc đầu tiên của thiết bị gập.

Năm 2026: Bộ ba thiết bị gập với những trải nghiệm khác biệt - tối ưu cho hiển thị, năng suất và khả năng thể hiện cá tính

Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 kết hợp những cải tiến về thiết kế, công nghệ hiển thị, camera và Galaxy AI, mang đến các trải nghiệm gập khác biệt.

Năm 2024 - 2025: Mở rộng tiềm năng thiết bị gập với Mobile AI

Năm 2021 - 2023: Đưa thiết bị gập hòa nhập với cuộc sống hằng ngày

Giai đoạn 2019 - 2020: Có thể gập điện thoại lại được không?

Tương lai của Galaxy Z Series

Khởi đầu từ một ý tưởng mới vào năm 2019, Galaxy Z Series đã phát triển thành một dòng sản phẩm thiết bị gập với nhiều kiểu dáng và trải nghiệm khác nhau, được tiếp tục hoàn thiện qua từng thế hệ. Hành trình này vẫn đang tiếp diễn thông qua Galaxy Z Series.