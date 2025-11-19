Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tam Triều Dâng nói gì về cảnh ‘tình tứ’ với Liên Bỉnh Phát
Video Giải trí

Tam Triều Dâng nói gì về cảnh ‘tình tứ’ với Liên Bỉnh Phát

Diệu Tú
19/11/2025 15:00 GMT+7

Lần đầu đảm nhận vai nữ chính điện ảnh, Tam Triều Dâng thu hút chú ý khi chia sẻ về những phân đoạn tình cảm cùng đàn anh Liên Bỉnh Phát trong ‘Bẫy tiền’. Nữ diễn viên 9X cho biết cô không áp lực trước cảnh quay “tình tứ”, trái lại cảm thấy may mắn khi được làm việc chung với nam diễn viên vừa đoạt Thị đế Kim Chung.

Ngày 18.11 bộ phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý giật gân về chủ đề lừa đảo qua nền tảng công nghệ của đạo diễn Oscar Dương Bẫy tiền chính thức ra mắt khán giả. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ Kiều Oanh, Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh, Mai Cát Vy, Võ Huy,... Bộ phim sẽ chính thức phát sóng vào ngày 21.11.2025.

Tam Triều Dâng đóng cặp cùng 'Thị đế' Liên Bỉnh Phát

Đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim tâm lý giật gân Bẫy tiền, Tam Triều Dâng hóa thân vào nhân vật Thanh Tâm, có mối tình sâu đậm 4 năm cùng Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát). Cả hai xuất hiện trong nhiều phân đoạn tình cảm đòi hỏi sự kết nối. Những cảnh ngọt ngào này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi Liên Bỉnh Phát vừa công khai mối quan hệ với bạn gái cách đây không lâu.

Tam Triều Dâng nói gì về cảnh ‘tình tứ’ với Liên Bỉnh Phát - Ảnh 1.

Một trong những phân cảnh tình tứ của Tam Triều Dâng và Liên Bỉnh Phát trong dự án điện ảnh Bẫy tiền.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước những phản ứng đó, Tam Triều Dâng cho rằng phản ứng này xuất phát từ việc người xem tin vào câu chuyện và cảm xúc của nhân vật, nên với cô đó là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, Dâng nhấn mạnh mọi sự kết nối chỉ dừng lại trong khuôn khổ vai diễn. Ngoài đời, cả hai giữ sự chuyên nghiệp và rõ ràng. Nữ diễn viên cho biết đàn anh luôn hỗ trợ, tạo không khí thoải mái trong quá trình làm việc, giúp cả hai tương tác tự nhiên hơn để mang đến cảm xúc chân thật trên màn ảnh.

Khám phá thêm chủ đề

Tam Triều Dâng Liên Bỉnh Phát lê hải Bẫy tiền phim điện ảnh
