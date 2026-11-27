Nguồn lực trí tuệ làm nên vị thế học thuật của NTTU

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hiện có trên 1.400 giảng viên cơ hữu, trong đó có hơn 590 tiến sĩ và trên 850 thạc sĩ. Nhiều giảng viên từng học tập, nghiên cứu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Hungary… mang về NTTU kiến thức chuyên sâu, phương pháp nghiên cứu và tư duy học thuật.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ bổ nhiệm chức danh phó giáo sư nhiệm kỳ 2026 - 2030, góp phần phát triển đội ngũ học thuật chất lượng cao của nhà trường

Nền tảng chuyên môn của đội ngũ giảng viên được khẳng định qua những thành tựu khoa học được ghi nhận trong nước, quốc tế. Năm 2026, TS Đỗ Hữu Hà, nhà nghiên cứu về vật liệu xúc tác điện hóa và năng lượng sạch, lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong danh sách Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng trích dẫn hàng đầu thế giới do giáo sư John P.A. Ioannidis (Đại học Stanford, Mỹ) và cộng sự công bố trên kho dữ liệu Elsevier. PGS-TS Trần Việt Thắng được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ 5 tỉ đồng.

TS Đỗ Hữu Hà - hai năm liên tiếp lọt Top 2 nhà khoa học có ảnh hưởng thế giới tại phòng thí nghiệm của NTTU

Công trình tận dụng vỏ chanh dây tím để bảo quản chuối sau thu hoạch của nhóm giảng viên Khoa Khoa học Ứng dụng và Công nghệ được trao Giải thưởng Lê Văn Thới về Hóa học Xanh năm 2025. Cùng năm, NTTU ghi nhận 776 bài báo ISI/Scopus và được cấp thêm 6 bằng độc quyền sáng chế. Tại QS Asia University Rankings 2027, theo công bố của nhà trường, chỉ số trích dẫn trên mỗi bài báo của NTTU đạt 99,9/100 điểm, đứng thứ 10 châu Á, tăng bốn bậc so với kỳ trước.

Giảng viên còn đồng hành cùng sinh viên tại các sân chơi học thuật, như TS Lâm Trí Đức hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhì tại cuộc thi Microbiology NOVA 2026. Tâm huyết với nghề giáo của thế hệ giảng viên trẻ NTTU được ghi nhận khi ThS-NCS Nguyễn Hoàng Thảo My và TS Trần Nguyễn Quang Hạ lần lượt có ba và hai kỳ liên tiếp được tuyên dương danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" TP.HCM.

Giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” TP.HCM năm 2026, ghi nhận những đóng góp trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Đãi ngộ xứng đáng, trao cơ hội phát triển nhân tài

Nhằm thu hút chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên trình độ cao, NTTU triển khai chính sách hỗ trợ tài chính ban đầu và thưởng thu hút nhân tài lên đến 300 triệu đồng, tùy đối tượng và điều kiện áp dụng.

Nhà trường cũng chú trọng phát triển đội ngũ với mức hỗ trợ đào tạo tiến sĩ lên đến 100% học phí theo quy định, đầu tư cơ sở vật chất, khen thưởng công bố quốc tế, hỗ trợ tham gia hội nghị khoa học và chăm lo phúc lợi, tạo điều kiện để giảng viên chuyên tâm giảng dạy, nghiên cứu và gắn bó lâu dài.

Giảng viên Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học NTTU ghi dấu ấn với 6 giải thưởng tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXIII năm 2026

Chia sẻ về chiến lược phát triển đội ngũ, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: "Tầm vóc của một trường đại học được tạo dựng từ trí tuệ, năng lực sáng tạo và tâm huyết của những người làm giáo dục. NTTU hướng đến xây dựng một môi trường học thuật giàu tính nhân văn, nơi tài năng được trọng dụng và mỗi cá nhân có cơ hội phát huy năng lực. Từ nền tảng ấy, sinh viên là những người trực tiếp thụ hưởng thành quả đầu tư, được tiếp cận tri thức tiên tiến từ nhiều nền giáo dục, được dẫn dắt bởi những người thầy giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tiễn. Điều chúng tôi hướng đến là đào tạo những thế hệ sinh viên có năng lực làm chủ tri thức, bản lĩnh hội nhập và trách nhiệm với cộng đồng. Bởi thành công của sinh viên là thước đo thành công của nhà trường và của người làm giáo dục".

Sinh viên NTTU trực tiếp thụ hưởng những giá trị từ chiến lược đầu tư đội ngũ giảng viên chất lượng cao và hệ thống trang thiết bị thực hành hiện đại của nhà trường

Bằng chiến lược đầu tư cho trí tuệ và trọng dụng nhân tài, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành từng bước khẳng định tầm vóc bằng thực lực học thuật, chất lượng giáo dục và những đóng góp thiết thực cho xã hội.