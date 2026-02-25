Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Tân binh ELEM FORMULAS chính thức ra mắt: Thách thức chuẩn mực cũ về skincare khoa học

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
25/02/2026 16:18 GMT+7

Sự xuất hiện của ELEM FORMULAS trên thị trường mỹ phẩm cao cấp không chỉ dừng lại ở việc ra mắt một thương hiệu mới, mà còn là lời tuyên bố về việc thách thức những quan niệm cũ để mang lại giá trị thực sự cho người dùng.

Thách thức chuẩn mực cũ bằng công nghệ thông minh

ELEM FORMULAS không lựa chọn cách tiếp cận truyền thống, mà tập trung nghiên cứu bài bản để mang đến các công thức sáng tạo và khác biệt trong từng sản phẩm.

Điển hình là sự độc đáo của công nghệ nhũ hóa Smart-Lock, giúp làm sạch sâu lỗ chân lông mà không cần nước ấm, phá vỡ giới hạn của các dòng dầu tẩy trang truyền thống.

Sự hiện diện của các hoạt chất đột phá như Cica Exosome™, Melazero hay Bendu 381 không chỉ nâng cao hiệu năng sản phẩm mà còn góp phần khẳng định vị thế của mỹ phẩm nội địa trên bàn cân quốc tế.

Tân binh ELEM FORMULAS chính thức ra mắt: Thách thức chuẩn mực cũ về skincare khoa học- Ảnh 1.

Sản phẩm của thương hiệu ELEM FORMULAS được chứng nhận an toàn và hiệu quả tại Trung tâm Ellead (Hàn Quốc)

Đề cao tính ứng dụng và hiệu quả thực

Tính minh bạch và an toàn của các sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng tại Trung tâm Ellead (Hàn Quốc) với kết quả mức kích ứng không đáng kể (Negligible), phản ánh khả năng dung nạp da lý tưởng.

Thông tin liên hệ:

  • Website: https://elem.com.vn/
  • Hotline: 0946 277 599
  • Địa chỉ: Elva Tower, số 211 Trần Não, phường An Khánh, TP.HCM

