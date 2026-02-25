Tân binh ELEM FORMULAS chính thức ra mắt: Thách thức chuẩn mực cũ về skincare khoa học

Thách thức chuẩn mực cũ bằng công nghệ thông minh

ELEM FORMULAS không lựa chọn cách tiếp cận truyền thống, mà tập trung nghiên cứu bài bản để mang đến các công thức sáng tạo và khác biệt trong từng sản phẩm.

Điển hình là sự độc đáo của công nghệ nhũ hóa Smart-Lock, giúp làm sạch sâu lỗ chân lông mà không cần nước ấm, phá vỡ giới hạn của các dòng dầu tẩy trang truyền thống.

Sự hiện diện của các hoạt chất đột phá như Cica Exosome™, Melazero hay Bendu 381 không chỉ nâng cao hiệu năng sản phẩm mà còn góp phần khẳng định vị thế của mỹ phẩm nội địa trên bàn cân quốc tế.

Sản phẩm của thương hiệu ELEM FORMULAS được chứng nhận an toàn và hiệu quả tại Trung tâm Ellead (Hàn Quốc)

Đề cao tính ứng dụng và hiệu quả thực

Tính minh bạch và an toàn của các sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng tại Trung tâm Ellead (Hàn Quốc) với kết quả mức kích ứng không đáng kể (Negligible), phản ánh khả năng dung nạp da lý tưởng.