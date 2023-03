Tân binh Kpop mới ra mắt đã lọt top Billboard

Fifty Fifty là nhóm nhạc Kpop thứ 6 được lọt vào Billboard Top 100, đi sau những tiền bối nổi tiếng như Wonder Girls, BTS, BlackPink, Twice và NewJeans. Trước đó, Cupid của Fifty Fifty đã gây chú ý khi "hạ cánh" ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Bubling Under Hot 100 của Billboard