Tân Chánh án TAND TP.HCM: Đảm bảo xét xử đúng pháp luật, trong thời hạn

Chiều 29.4, tại TAND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Quảng (Chánh án TAND tối cao) đã trao quyết định phân công, bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng (53 tuổi), Phó chánh án TAND tối cao, kiêm nhiệm chức vụ Chánh án TAND TP.HCM, thời hạn không quá 2 năm, kể từ ngày 29.4.2026.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết việc phân công này là bước đột phá trong công tác cán bộ, là chưa từng có tiền lệ trong ngành tòa án.

Ông Nguyễn Văn Quảng (Chánh án TAND tối cao) phát biểu giao nhiệm vụ đối với tân Chánh án TAND TP.HCM ẢNH: PHAN THƯƠNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh việc lựa chọn nhân sự đứng đầu tòa án TP.HCM được xem xét cực kỳ kỹ lưỡng.

Bởi, TP.HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế - chính trị lớn nhất cả nước, nơi áp lực công việc tư pháp luôn ở mức đỉnh điểm. Hiện nay, số lượng án của TAND 2 cấp thành phố chiếm tới 1/4 tổng lượng án toàn quốc.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, trước yêu cầu phát triển mới, đặc biệt là sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính và đối mặt với các loại tội phạm, tranh chấp kinh tế phức tạp, TAND tối cao đã quyết định một bước đột phá trong công tác cán bộ. Đó là phân công một Phó chánh án TAND tối cao để kiêm nhiệm Chánh án TAND TP.HCM, đây là việc làm chưa từng có tiền lệ.

"Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao đã báo cáo Ban Bí thư, và đặc biệt được sự ủng hộ, thống nhất rất cao của Ban Thường vụ, Thành ủy TP.HCM, trong đó cá nhân Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đánh giá rất cao việc Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao quyết định chủ trương, đưa lãnh đạo TAND tối cao có uy tín, vị thế, có kinh nghiệm để về làm nhiệm vụ kiêm nhiệm Chánh án TAND TP.HCM", ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Chánh án TAND tối cao chúc mừng Phó chánh án TAND tối cao Phạm Quốc Hưng được phân công kiêm nhiệm chức vụ Chánh án TAND TP.HCM ẢNH: PHAN THƯƠNG

Đánh giá về tân Chánh án, lãnh đạo TAND tối cao cho biết ông Phạm Quốc Hưng là cán bộ trẻ, bản lĩnh, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm phong phú từ cơ sở đến Trung ương. Ông Hưng từng kinh qua các vị trí Chánh văn phòng TAND tối cao, Chánh án TAND tỉnh và Thẩm phán cao cấp trước khi giữ trọng trách tại TAND tối cao.

Vì vậy, Chánh án TAND tối cao yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của tân Chánh án trong thời gian tới là khẩn trương thực hiện bàn giao công việc chặt chẽ, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể với tiêu chí "rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian hoàn thành".

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng phải gắn liền với công tác xây dựng ngành, tập trung rà soát và đánh giá lại đội ngũ cán bộ, thẩm phán để phân công, bố trí phù hợp với năng lực và trách nhiệm.

Chánh án TAND tối cao tin tưởng với năng lực và sự thử thách trong môi trường mới, ông Phạm Quốc Hưng sẽ giữ vững vị thế và tầm vóc của hệ thống tòa án tại một đô thị đặc biệt như TP.HCM.

Tân Chánh án: ưu tiên đảm bảo tiến độ và thời hạn xét xử

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh án TAND TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao, cá nhân Chánh án Nguyễn Văn Quảng cũng như Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và cá nhân ông Trần Lưu Quang (Bí thư Thành ủy TP.HCM).

Phó chánh án TAND tối cao kiêm Chánh án TAND TP.HCM Phạm Quốc Hưng phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: PHAN THƯƠNG

Ông Phạm Quốc Hưng khẳng định việc được giao phó trọng trách tại địa bàn có lượng án lớn và tính chất phức tạp nhất cả nước vừa là vinh dự, vừa là thử thách cực kỳ lớn.

Tân Chánh án TAND TP.HCM nói: "Trước đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp cũng như yêu cầu phát huy vai trò kiến tạo của tòa án đối với sự nghiệp phát triển kinh tế số của đất nước nói chung và thành phố nói riêng, tôi nhận thức đây là vinh dự nhưng trách nhiệm đặt ra cũng hết sức nặng nề".

Với tinh thần cầu thị, ông Phạm Quốc Hưng cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo TAND tối cao và Thành ủy TP.HCM để cùng tập thể tòa án 2 cấp thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quyết tâm đẩy mạnh tư pháp số và cải cách hành chính để giải quyết bài toán áp lực công việc đang đè nặng lên hệ thống TAND TP.HCM.

Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tiến độ và thời hạn xét xử theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng án quá hạn do lỗi chủ quan.

Ngoài ra, tân Chánh án TAND TP.HCM cho biết, điểm nhấn trong nhiệm kỳ mới là việc tăng cường cải cách hành chính tư pháp và đẩy mạnh chuyển đổi số. Mục tiêu của lộ trình này là công khai, minh bạch mọi hoạt động tòa án, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

"Việc ứng dụng công nghệ thông tin được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ đắc lực để giảm tải áp lực cho cán bộ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho việc phát triển kinh tế số của thành phố theo đúng định hướng chiến lược. Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính và kế thừa thành quả. Song song với các giải pháp kỹ thuật, công tác xây dựng đội ngũ được xác định là then chốt", ông Phạm Quốc Hưng cho biết.

Tân Chánh án TAND TP.HCM khẳng định sẽ tập trung xây dựng đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án "vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và kỷ cương liêm chính". Đây là nền tảng cốt yếu để giữ vững công lý tại một trung tâm năng động và có vai trò dẫn dắt đầu tàu kinh tế như TP.HCM.