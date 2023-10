'Tan chảy' cùng Hoàng Dũng tại sân khấu Hành trình bài ca sinh viên

Ban giám khảo của vòng lưu diễn khu vực 3 gồm có: anh Lâm Tùng, Phó trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; ca sĩ, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và biên đạo nhảy Nguyễn Việt Hoàng (giải ba cuộc thi nhảy quốc tế The Phaze 2023, Best Showcase IDC 2022, giải nhì Hanoi All Stales Jam Vol.3).

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn "Hành trình bài ca sinh viên" sẽ trở thành một sự kiện thường niên về âm nhạc uy tín dành cho sinh viên Việt Nam, nơi các bạn có thể giao lưu, hội nhập và bộc lộ những tiềm năng âm nhạc, đồng thời quảng bá hình ảnh, thể hiện lòng tự hào về ngôi trường mình đang theo học.