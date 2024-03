'Tan chảy' trước bản hòa ca 'Magic Flight' của phi hành đoàn Vietjet trong ngày 8.3

Với sự thân thiện, đáng yêu và chân thành, các nam tiếp viên hàng không Vietjet tự tin thể hiện ca khúc Magic Flight - Chuyến bay Diệu kỳ cùng đàn guitar là món quà xuất phát từ trái tim dành tặng tất cả các khách hàng nữ trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Các "soái ca" của phi hành đoàn Vietjet thể hiện ca khúc Magic Flight

Giọng ca mộc mạc nhưng không kém phần mạnh mẽ, vui tươi cùng tiếng guitar gỗ ấm áp của các tiếp viên hàng không Vietjet đã truyền tải hoàn hảo thông điệp của bài hát đặc biệt được kênh truyền hình Discovery sáng tác dành riêng cho Vietjet: "Hold my hands, flying high. Vietjet invites you to explore the sky. Flying green, across the world. Together we protect our Mother earth..." (Tạm dịch: Nắm tay tôi, mình cùng bay cao. Vietjet mời bạn cùng khám phá bầu trời. Bay xanh khắp thế giới. Cùng nhau, chúng ta bảo vệ Đất Mẹ...".

Ca khúc Magic Flight được các nam tiếp viên hàng không trẻ trung, chuyên nghiệp, hát hay thể hiện mang thông điệp ý nghĩa về khám phá thế giới, chinh phục những điểm đến mới cùng những chuyến bay diệu kỳ Vietjet để mở ra cho mình những chân trời mới, phát triển bản thân, mở mang kiến thức cùng những hành trình bay xanh, thân thiện với môi trường, bảo vệ Trái đất.

Các chàng trai trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không Vietjet rực rỡ sắc đỏ vàng với nụ cười rạng rỡ mang đến cho khách hàng những giây phút thưởng thức âm nhạc đặc biệt ngay trên tàu bay ở độ cao 10.000 mét.

"Tiếp viên hàng không Vietjet trẻ trung, chuyên nghiệp và tài năng quá!", một hành khách trên chuyến bay dành lời khen tặng cho phi hành đoàn.

Không chỉ các khách nữ, các hành khách bay cùng Vietjet trong dịp này cũng hào hứng ghi lại khoảnh khắc cùng với phi hành đoàn trẻ trung, năng động và thân thiện.



Quốc tế Phụ nữ 8.3 sẽ không thể nào trọn vẹn nếu thiếu đi những bó hoa xinh đẹp gửi đến các chị em, các cô, các bác trên chuyến bay. Món quà này đã được Vietjet nâng niu, lựa chọn gửi tặng hành khách nữ cùng những lời chúc tốt lành trong dịp 8.3 năm nay, gửi gắm lời ngợi ca những người phụ nữ Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung luôn thật rạng rỡ, đẹp đẽ như những đóa hoa hướng dương, hướng về phía những điều tốt đẹp.

Ngoài ra, Vietjet còn tổ chức một "thử thách" dành riêng cho phái đẹp, tạo cơ hội giúp những bóng hồng được thử sức ướm lên người những trang phục truyền thống của các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc,...



Những trải nghiệm bay an toàn, vui vẻ với các sản phẩm, dịch vụ tiện ích cùng tàu bay hiện đại, những món ăn nóng tươi ngon, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho khách hàng… được hãng hàng không Vietjet đầu tư, chăm chút nhằm mang tới cho khách hàng của mình những trải nghiệm bay tốt đẹp nhất trên khắp mạng bay trong nước và quốc tế.