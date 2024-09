Tấn công mạng gây thiệt hại cho doanh nghiệp như thế nào?

Theo hãng bảo mật Kaspersky, khi đánh giá tác động của các cuộc tấn công mạng đối với doanh nghiệp, điều đầu tiên chúng ta quan tâm là tổn thất tài chính. Một ví dụ điển hình là vụ tấn công ransomware nghiêm trọng vào Johnson Control - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tòa nhà. Những kẻ tấn công là nhóm hacker Dark Angels tuyên bố đã đánh cắp 27 terabyte dữ liệu có chứa thông tin nhạy cảm và yêu cầu khoản tiền chuộc trị giá 51 triệu USD. Vụ việc đã gây gián đoạn nghiêm trọng đối với hệ thống của doanh nghiệp, cùng tổn thất lên đến 27 triệu USD.

Tin tặc có thể gây ra những thiệt hại lớn cho doanh nghiệp

Ảnh: AFP



Vụ tấn công gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Johnson Controls bao gồm gián đoạn hệ thống thanh toán và chi phí phục hồi tăng cao. Hơn thế nữa, Johnson Controls là một công ty có phạm vi kinh doanh trên toàn cầu, nên sự cố rò rỉ dữ liệu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mối quan hệ kinh doanh và hoạt động của công ty.

Dưới đây những tác động tiêu cực mà các cuộc tấn công mạng có thể gây ra đối với doanh nghiệp.

Gây tổn thất tài chính

Các cuộc tấn công mạng thường trực tiếp gây ra tổn thất tài chính. Ví dụ điển hình: trong các vụ tấn công ransomware, tin tặc thường yêu cầu tiền chuộc để khôi phục quyền truy cập dữ liệu hoặc trực tiếp đánh cắp tiền. Nhưng không dừng lại ở đó, các cuộc tấn công còn có thể dẫn đến nhiều hệ quả gây tổn thất tài chính gián tiếp. Những tổn thất này thậm chí còn lớn hơn nhiều so với thiệt hại trực tiếp ban đầu.

Gây gián đoạn hoạt động

Các cuộc tấn công mạng có thể gây gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào công nghệ số trong hoạt động kinh doanh hằng ngày. Vì vậy, khi hệ thống bị xâm phạm, nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Trong trường hợp nghiêm trọng, toàn bộ hoạt động sản xuất có thể bị gián đoạn trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.



Gây tổn hại uy tín

Uy tín là tài sản vô giá của mọi doanh nghiệp. Việc rò rỉ dữ liệu khách hàng sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của doanh nghiệp. Khách hàng có thể mất niềm tin và quay lưng, dẫn đến sụt giảm doanh thu trong dài hạn. Trong một số trường hợp, chỉ một vụ rò rỉ dữ liệu cũng có thể phá hủy hoàn toàn danh tiếng của một thương hiệu.

Nếu doanh nghiệp trở thành nạn nhân của cuộc tấn công, mối quan hệ với các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp cũng có thể bị ảnh hưởng. Các đối tác có thể mất niềm tin vào khả năng bảo vệ dữ liệu được chia sẻ giữa hai bên. Tương tự, các mối quan hệ hợp tác lâu dài cũng có thể bị đe dọa, nếu doanh nghiệp không thể khắc phục sự cố một cách nhanh chóng, hoặc nếu cuộc tấn công vào hệ thống của doanh nghiệp gây ảnh hưởng tới hoạt động của đối tác.

Thất thoát tài sản trí tuệ

Đối với nhiều doanh nghiệp, tài sản trí tuệ (IP) được xem như một trong những tài sản quý giá nhất. Một vụ tấn công mạng nhắm vào IP có thể đánh cắp thiết kế sản phẩm, chiến lược tiếp thị và thông tin độc quyền. Đặc biệt, trong các ngành cạnh tranh cao như công nghệ và dược phẩm, việc mất đi tài sản trí tuệ có thể khiến doanh nghiệp xóa lợi thế cạnh tranh đã dày công xây dựng trong nhiều năm.

Ông Oleg Gorobets, chuyên gia an ninh mạng tại Kaspersky nhấn mạnh: "Tội phạm mạng không bao giờ nghỉ ngơi, chúng giống như những con sói luôn rình rập tấn công khi con mồi mất cảnh giác. Do đó, các doanh nghiệp cần phải luôn cảnh giác và phản ứng linh hoạt khi ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng. Doanh nghiệp phải đảm bảo có sẵn các giải pháp và quy trình phù hợp giúp phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa một cách hiệu quả, cũng như nhanh chóng khôi phục hoạt động sau cuộc tấn công.