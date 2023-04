Tân cử nhân kêu gọi không tặng hoa trong lễ tốt nghiệp để làm thiện nguyện

Đó là Tăng Ái Nga, tân cử nhân ngành quản trị khách sạn Trường ĐH Hoa Sen. Hôm nay (15.4), Nga cùng với hơn 1.600 tân cử nhân của trường được nhận bằng tốt nghiệp. Và Nga đã tạo sự khác biệt khi kêu gọi bạn bè, người thân thay vì mua hoa tặng mình trong lễ tốt nghiệp thì dùng số tiền đó để ủng hộ quỹ từ thiện.



Trên trang Facebook cá nhân, Nga viết: "Mình đã ấp ủ một chuyến thiện nguyện nho nhỏ 'You Are My Sunflower' nhân dịp lễ tốt nghiệp. Mình là đứa không thích hoa lá cành. Nếu anh chị em/bạn bè thương quý đến chung vui, có ý định tặng hoa thì mình xin phép đổi 1 bông hoa = 10.000 đồng. Mọi sự quyên góp đều được cập nhật liên tục. Vì hoa nở rồi sẽ tàn, nhận thì cũng vui nhưng yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi".

Tăng Ái Nga trong lễ phục nhận bằng tốt nghiệp NVCC

Nga cho biết sẽ gửi toàn bộ số “bông hoa” nhận được cho tổ chức từ thiện Quỹ Trăng Khuyết và "nếu nhận được nhiều yêu thương hơn thì sẽ tặng thêm nơi nào đó nữa cho những người thật sự cần giúp đỡ".

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn bè ủng hộ ý tưởng của Nga bằng cách gửi những lời bình luận yêu thương và chuyển tiền vào tài khoản.

Nga chia sẻ: "Trong suốt 4 năm ĐH, em đã tham gia tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện cùng các bạn sinh viên. Nhân dịp lễ tốt nghiệp, em cũng muốn làm một việc thật ý nghĩa. Trước đó, em khảo sát với bạn bè xung quanh về ý tưởng xin đổi 1 bông hoa = 10.000 đồng rồi dùng toàn bộ số tiền có được dành tặng cho tổ chức từ thiện Quỹ Trăng Khuyết và mọi người đều ủng hộ".

Sau 3 ngày kêu gọi, đến nay Nga nhận được gần 4 triệu đồng, tương đương gần 400 bông hoa. Dự án sẽ kéo dài đến ngày 20.4. Sau đó, Nga sẽ đến thăm và gửi tặng cho người cao tuổi tại mái ấm của tổ chức từ thiện Quỹ Trăng Khuyết.

"Tuy số tiền có thể không nhiều nhưng em hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ các cụ già và em nhỏ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Đây sẽ là một lễ tốt nghiệp vô cùng đặc biệt và đáng nhớ của em", Nga bày tỏ.