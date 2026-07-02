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Tân Đại sứ Mỹ đến Việt Nam
Video Thế giới

Tân Đại sứ Mỹ đến Việt Nam

Tuyết Lan
Tuyết Lan
Bà Jennifer Wicks, nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam, đã đến Hà Nội vào ngày 1.7 để chuẩn bị bắt đầu công tác.

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