Tận dụng sức mạnh công nghệ hướng tới tương lai bền vững tại Việt Nam

Trong cuộc trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Siemens ASEAN & Việt Nam, chia sẻ về chiến lược và cam kết toàn cầu của Siemens trong hành trình chuyển đổi của Việt Nam.

Ông Phạm Thái Lai ẢNH: SIEMENS VIỆT NAM

Ông có thể cho biết vai trò của công nghệ trong thúc đẩy phát triển bền vững?

Công nghệ chính là nền tảng của phát triển bền vững. Tại Siemens, chúng tôi tin rằng việc kết hợp thế giới thực và thế giới số là chìa khóa để tạo ra những ngành công nghiệp vững mạnh và cạnh tranh. Các giải pháp như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và phân tích thời gian thực giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình, giảm lãng phí và hạn chế phát thải.

Việc ứng dụng công nghệ bản sao số trong thực tế diễn ra như thế nào, thưa ông?

Các tòa nhà chiếm gần 40% lượng phát thải carbon toàn cầu. Bằng cách tạo bản sao số cho một tòa nhà, chúng ta có thể mô phỏng thiết kế, dòng năng lượng và hiệu suất vận hành trước khi xây dựng.

Nền tảng Building X của Siemens là ví dụ điển hình. Giải pháp này tổng hợp dữ liệu, áp dụng phân tích nâng cao và cung cấp cái nhìn toàn diện về mức tiêu thụ năng lượng tại nhà máy, văn phòng và không gian thương mại. Nhờ đó, nhà vận hành có thể xác định điểm kém hiệu quả, tối ưu hệ thống làm mát và sưởi, đồng thời triển khai bảo trì dự đoán - tất cả đều góp phần giảm phát thải và tiết kiệm chi phí.

Ông có thể đề xuất một số giải pháp giúp Chính phủ Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh trong nước nhằm thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài theo hướng bền vững?

Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong cải cách kinh tế trong thời gian qua, tạo môi trường hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư. Siemens đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm, vận hành nhà máy sản xuất phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu sang ASEAN và các khu vực khác.

Để tiếp tục thu hút đầu tư, việc đẩy nhanh thực thi quy định và đảm bảo minh bạch là yếu tố then chốt. Cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững và chuyển đổi số sẽ là lợi thế lớn để thu hút dòng vốn chất lượng cao. Siemens luôn lạc quan và cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hướng tới một tương lai xanh và cạnh tranh hơn.

Siemens đã đặt ra những mục tiêu bền vững toàn cầu đầy tham vọng, trong đó có việc đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Những cam kết này được hiện thực hóa cho khách hàng và đối tác tại Việt Nam như thế nào, thưa ông?

Chúng tôi đầu tư mạnh vào các công nghệ trọng yếu cho phát triển bền vững - từ tiết kiệm năng lượng, điện khí hóa, tích hợp năng lượng tái tạo đến hạ tầng thông minh. Mục tiêu của Siemens là giúp khách hàng tránh phát thải nhiều hơn lượng phát thải mà chúng tôi tạo ra. Thực tế, trên toàn cầu, Siemens đã giúp khách hàng giảm được 144 triệu tấn CO₂e so với 121 triệu tấn do Siemens phát sinh.

Tại Việt Nam, các mục tiêu này được cụ thể hóa bằng hành động: giảm 90% phát thải Phạm vi 1 & 2 và 30% Phạm vi 3 vào năm 2030, đồng thời hỗ trợ khách hàng tránh phát thải nhiều hơn chúng tôi tạo ra. Thông qua các giải pháp như Building X và tự động hóa tiên tiến, chúng tôi góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.