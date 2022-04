Tân Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa là người con quê hương 'đất lửa'

Chiều 30.4, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Đào Xuân Lân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an; công bố và trao Quyết định điều động đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1969, quê quán H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Quảng Trị - quê hương "đất lửa' là một trong những địa phương khắc nghiệt nhất Việt Nam khi mảnh đất này không chỉ gánh hậu quả chiến tranh để lại mà hạn hán, thiên tai... cũng là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đại tá Nguyễn Thế Hùng, thượng tướng Lương Tam Quang tin tưởng trên cương vị công tác mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực công tác cũng như kinh nghiệm thực tiễn cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.





Chúc mừng Công an tỉnh Khánh Hòa và cá nhân đại tá Nguyễn Thế Hùng được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao trọng trách mới, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân tin tưởng, ở cương vị công tác mới, đại tá Nguyễn Thế Hùng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, chủ động tham mưu tốt cho cho cấp ủy, chính quyền địa phương các mặt công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời xây dựng lực lượng Công an Khánh Hòa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Thế Hùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, tập trung xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.