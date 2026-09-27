Tân Hiệp Phát nối dài những mùa trăng yêu thương

Trung thu là mùa của đoàn viên, là khi con trẻ háo hức mong chờ một chiếc đèn lồng, một phần bánh nhỏ, một đêm trăng đầy ắp tiếng cười và những giây phút quây quần bên người thân. Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, đã trải qua mất mát hay thiếu thốn, niềm vui ấy đôi khi cần thêm những bàn tay cùng góp sức để trở nên trọn vẹn.

Hòa cùng các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và doanh nghiệp trong hành trình chăm lo cho trẻ em, Trung thu năm nay,Tân Hiệp Pháttiếp tục triển khai nhiều hoạt động sẻ chia, nối dài hành trình trách nhiệm xã hội được doanh nghiệp thực hiện trong nhiều năm qua.

Mỗi chương trình có một câu chuyện, một đối tượng và một cách sẻ chia riêng, nhưng cùng hướng đến một điều giản dị: để mỗi em nhỏ, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, đều có thể đón một mùa trăng nhiều niềm vui hơn, nhiều yêu thương hơn và thêm một chút ấm áp làm hành trang trên hành trình trưởng thành.

Những chuyến xe mang trung thu đến từng con hẻm nhỏ

Ở một hành trình đặc biệt, cán bộ nhân viênTân Hiệp Phátlại đến với gần 50 em nhỏ mồ côi do Covid-19 đang được Công ty bảo trợ trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Giữa nhưng cơn mưa nắng thất thường của Sài Gòn những ngày tháng 9, những chuyến xe mang theo yêu thương vẫn bền bỉ đi qua nhiều tuyến đường, len vào từng khu dân cư, tìm đến tận nhà để thăm hỏi, trao quà Trung thu và dành thời gian trò chuyện cùng các em.

Với những người đồng hành, đó không đơn thuần là một chuyến trao quà. Qua từng lần gặp gỡ, những câu chuyện về trường lớp, cuộc sống, sở thích hay ước mơ giúp những đứa trẻ từng trải qua mất mát dần mở lòng. Khoảng cách giữa người trao và người nhận cũng theo đó được thu hẹp, để sự đồng hành trở thành một mối gắn kết gần gũi hơn.

Những chuyến thăm đã trở nên quen thuộc, được các em và gia đình mong chờ

Tháng 9.2026 đánh dấu 5 năm chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" được Báo Thanh Niên khởi xướng, đồng thời là năm thứ tư Tân Hiệp Phát đồng hành cùng các em.

Sau 5 năm, những đứa trẻ năm nào đã có em bước vào giảng đường đại học, có em chuẩn bị trưởng thành. Nhưng với những người đồng hành, hành trình ấy vẫn tiếp tục - bởi điều các em cần không chỉ là một món quà ở một thời điểm, mà còn là cảm giác luôn có người dõi theo và tin tưởng vào chặng đường phía trước.

Từ những cuộc gặp gỡ quen thuộc đến hành trang trưởng thành

Ngày 12.9, tại Hà Nội,Tân Hiệp Phátphối hợp cùng Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô gặp mặt các em nhỏ là con liệt sĩ Công an Hà Nội mà doanh nghiệp bảo trợ trong chương trình "Cùng em vững bước tương lai" với những phần quà Trung thu được trao đến các em như một lời động viên, tiếp thêm niềm vui trước thềm năm học mới.

Những hành động bền bỉ và chân thành, những điểm tựa hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em vững bước trên con đường tương lai

Sau nhiều năm đồng hành, những cuộc gặp như thế đã trở nên quen thuộc. Điều được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự hiện diện, quan tâm và dõi theo của những người đồng hành trên hành trình học tập, trưởng thành của các em.

Đúng dịp Tết Trung thu, ngày 25.9, hành trình sẻ chia tiếp tục được nối dài khiTân Hiệp Phátphối hợp cùng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM tổ chức chương trình "Lễ hội trăng rằm", trao quà cho gần 40 em là con cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM trong chương trình "Cùng em vững bước tương lai".

Những phần quà được các cô chú chăm chút để mang lại niềm vui cho các con

Trong không khí của ngày hội tuổi thơ, các em cùng gặp gỡ, vui chơi, thưởng thức những món ăn yêu thích và nhận những phần quà Trung thu. Với các em, đó là một ngày hội đầy tiếng cười; với những người tổ chức và phụ huynh, đó còn là dịp để nhìn thấy các em có thêm những người bạn, những người đồng hành và những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Nối dài mùa trăng yêu thương

Cũng trong tháng 9, trong chương trình "Ngày hội Trung thu và trao Học bổng TP.HCM năm 2026", Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Trung tâm Công tác Xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương trao tặng 1.000 phần quà Trung thu đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động Tân Hiệp Phát đồng hành qua nhiều năm, thể hiện mong muốn góp thêm niềm vui cho trẻ em và sẻ chia với cộng đồng nơi doanh nghiệp gắn bó, hoạt động và phát triển.

Tân Hiệp Phát đồng hành với Trung tâm công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương để chăm lo cho trẻ em trong nhiều năm qua

Không chỉ tại những điểm đến trực tiếp, khoảng30.000 chiếc bánh Trung thu và 10.000 chai sản phẩm nước giải khátcũng đượcTân Hiệp Phát gửi tới các mái ấm và trẻ em ở nhiều địa phương trên cả nước, góp thêm hương vị cho mùa đoàn viên.

Những phần quà được trao ở nhiều nơi, đến những đứa trẻ có hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng mang theo một điều giản dị:một mùa Trung thu sẽ trọn vẹn hơn khi niềm vui được sẻ chia.

Với doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội không chỉ được thể hiện bằng những khoản hỗ trợ, mà còn bằng thời gian, nguồn lực và sự hiện diện dành cho cộng đồng. Đặc biệt với trẻ em, sự sẻ chia càng có ý nghĩa khi không dừng lại ở một thời điểm.Một phần quà có thể mang đến niềm vui trong một ngày; nhưng một người đồng hành có thể mang đến niềm tin trong cả một chặng đường.

Đó cũng là tinh thần"Sống trách nhiệm"mà Tân Hiệp Phát hướng tới: mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp cùng làm tốt phần trách nhiệm của mình để những điều tốt đẹp được kết nối và lan tỏa.

Từ một chuyến xe đến tận nhà, một cuộc gặp gỡ, một phần quà Trung thu hay một lời hỏi han, những điều tưởng như nhỏ bé lại có thể trở thành một mắt xích trongvòng tròn sẻ chiarộng lớn hơn. Để rồi, mùa trăng năm nay không chỉ tròn trên bầu trời, mà còn"tròn" hơn trong những vòng tay yêu thương.

Và khi yêu thương được trao đi, vòng tròn ấy sẽ tiếp tục nối dài - từ người đồng hành đến các em nhỏ, từ hôm nay đến những mùa Trung thu phía trước.