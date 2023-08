Tân Hiệp Phát trao giải 1 tỉ cho một công nhân khi uống Number 1

Anh Nguyễn Hoàng Em (23 tuổi, quê Kiên Giang, hiện đang làm việc tại Bình Dương) là người trúng giải đặc biệt chương trình "Xé ngay trúng liền". Anh Nguyễn Hoàng Em, công nhân, cho biết thường uống nước tăng lực Number 1 (một trong những sản phẩm của Tập đoàn Tân Hiệp Phát).

Lúc đầu, Nguyễn Hoàng Em uống và xé nhãn nhắn tin, thấy trúng được thẻ cào điện thoại nên về sau thường xuyên tham gia chương trình để kiếm thẻ cào với hy vọng tiết kiệm tiền điện thoại nhưng không ngờ trúng tới cả tiền tỉ. Dù đã biết đến chương trình nhưng khi nhận tin trúng giải tiền tỉ, Nguyễn Hoàng Em cũng lo vì sợ bị lừa. Đến khi ban tổ chức thuyết phục và đi nhận thưởng anh cũng không dám báo cho gia đình.



Ông David Charles Riddle trực tiếp trao số tiền mặt 1 tỉ đồng cho anh Nguyễn Hoàng Em tại trụ sở Tân Hiệp Phát H.T

Gia đình Nguyễn Hoàng Em đã bán hết đất đai nhà cửa để trả nợ vì làm ăn thua lỗ và đến Bình Dương thuê nhà trọ, đi làm. Với số tiền nhận được, Nguyễn Hoàng Em cho biết sẽ dùng tiền về quê mua đất cất nhà và giúp cha mẹ vốn làm nghề ở quê để không phải vất vả đi tha hương mưu sinh. "Nếu còn lại tiền tôi sẽ tiết kiệm để cưới vợ. Số tiền trúng giải này đã thay đổi không những tôi mà cả gia đình", anh nói.

Ông David Charles Riddle, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, chia sẻ tại buổi trao giải: "Qua câu chuyện của những khách hàng may mắn trúng giải triệu phú và tỉ phú năm nay, chúng tôi thấy vui mừng và đầy hy vọng khi những giải thưởng trị giá hàng trăm triệu đồng và hàng tỉ đồng của chúng tôi góp phần hỗ trợ cuộc sống khó khăn, mở ra cơ hội mới cho những người may mắn trúng thưởng vào lúc này. Chúng tôi xin tri ân và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hàng triệu người tiêu dùng trên cả nước đã luôn lựa chọn sử dụng các sản phẩm thức uống tốt cho sức khỏe của Tập đoàn Tân Hiệp Phát trong suốt những năm qua. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ nhiều hơn nữa từ các bạn trong thời gian tới".

Diễn ra từ ngày 17.4 đến 15.7, chương trình khuyến mãi hè tri ân người tiêu dùng của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã xác định được các khách hàng may mắn trúng giải triệu phú 100 triệu đồng đến từ các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai. Đặc biệt, anh Nguyễn Hoàng Em, vị khách hàng may mắn nhất hè khi trúng giải tỉ phú trị giá 1 tỉ đồng.

Bên cạnh 9 giải thưởng triệu phú và 1 giải tỉ phú, chương trình khuyến mãi hè năm nay Tân Hiệp Phát cũng đã trao hơn 270.000 giải hàng ngày với các mệnh giá 10.000, 20.000, 50.000 và 500.000 đồng cho hàng chục ngàn người tham gia chương trình.