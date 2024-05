Tân HLV Polking chỉ dự khán trận đội CAHN đá vòng 21 V-League, tại sao?

Chiến thắng gần đây nhất của CLB Công an Hà Nội (CAHN) là vòng 18 khi đánh bại CLB Khánh Hòa, ở thời điểm HLV Kiatisak còn tại vị. Từ sau khi "Zico Thái" đột ngột nói lời chia tay, CLB CAHN dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Trần Tiến Đại đã nhận 2 thất bại liên tiếp (thua 1-4 trước CLB Bình Dương và 1-2 trước CLB TP.HCM). Hai trận thua này khiến đội bóng ngành công an rơi xuống vị trí thứ 4 với 31 điểm. May mắn cho họ là đội đầu bảng Nam Định (39 điểm) cũng liên tục sẩy chân, thua 2 trận ở vòng 19 và 20 nên không thể gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi phía sau.



HLV Polking sẽ chính thức chỉ đạo CLB CAHN ở vòng 22, khi gặp đội Hà Tĩnh vào ngày 30.5 CLB CAHN

Cơ hội bảo vệ ngôi vương vẫn còn với CLB CAHN dù khoảng cách 8 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa là khá lớn. Khi HLV Kiatisak rời CLB CAHN, lãnh đạo đội bóng đã quyết định mời cựu HLV đội tuyển Thái Lan Polking về lèo lái với bản hợp đồng tối thiểu là 2 năm.

Tuy nhiên vì cần thời gian thu xếp công việc và gia đình nên ông Polking sẽ chỉ làm việc với các học trò mới vào hôm nay (24.5) và sẽ dự khán trận gặp Thể Công Viettel lúc 19 giờ 15 ngày 26.5.

Trợ lý Luiz (phải) cũng sang VN để làm cộng sự cho ông Polking

Trong bối cảnh "nước sôi lửa bỏng", HLV tạm quyền Trần Tiến Đại vẫn phải "cắn răng" dẫn dắt thêm trận này trước khi chính thức nhường quyền chỉ đạo cho HLV Polking ở vòng 22, gặp đội Hà Tĩnh vào ngày 30.5. Ông Đại tiếp tục đối mặt với một thách thức không hề nhỏ khi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang có phong độ cao với 4 trận bất bại, gồm 3 trận thắng trước CLB Hà Nội, Nam Định, Khánh Hòa và trận hòa CLB Bình Định.

Nếu CLB CAHN chờ "thay tướng, đổi vận" thì ban huấn luyện đội Nam Định cũng đang chịu áp lực vì phải ngay lập tức tìm lại sự tự tin, bùng nổ như đã thể hiện ở 2/3 chặng đường đầu giải. HLV Vũ Hồng Việt và các học trò sẽ đối mặt đối thủ khó chơi là CLB Thanh Hóa (18 giờ ngày 26.5).

Trong khi đó, cuộc chiến ở đáy bảng đang bất ngờ nóng lại sau sự trỗi dậy của CLB SLNA với 7 điểm có được sau 3 trận gần nhất được dẫn dắt bởi HLV Phạm Anh Tuấn (thay HLV Phan Như Thuật). Khoảng cách giữa đội bóng xứ Nghệ (đang có 22 điểm) với 2 đối thủ đứng kế trên là CLB Hà Tĩnh (24 điểm) và CLB LPBank HAGL (25 điểm) rất sít sao. Nếu thắng CLB Bình Dương (đang có 5 trận toàn thua liên tiếp trên sân khách ở mọi mặt trận), họ hoàn toàn có thể mơ thoát khỏi vị trí áp chót. Cơ hội là có vì 2 đối thủ Hà Tĩnh, LPBank HAGL đều phải đối đầu với 2 đội bóng rất khó chịu là Hải Phòng và TP.HCM (vừa quật ngã CLB Nam Định và Thanh Hóa). Trên sân Hòa Xuân, CLB Quảng Nam sẽ đặt mục tiêu ít nhất có 1 điểm trước CLB Hà Nội, trong khi CLB Khánh Hòa sẽ cần rất nhiều may mắn khi tiếp đón CLB Bình Định, với mong mỏi có được 3 điểm để ngắt chuỗi 13 trận không biết thắng dù hạng nhất đã rất gần.