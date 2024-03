Khi bước chân vào top 4, đứng trước cơ hội đưa ra lý do mình xứng đáng trở thành Hoa hậu Thế giới, Krystyna Pyszková chia sẻ sứ mệnh cả đời của cô là cung cấp nền giáo dục chất lượng cho trẻ em từ nhiều nơi trên thế giới. Nàng hậu bộc bạch: "Tôi nghĩ rằng mọi trẻ em đều có quyền cơ bản là được giáo dục. Và đó là lý do tại sao tôi ở đây để lên tiếng cho những đứa trẻ đó. Tôi đã làm việc này trong một thời gian rất dài, lâu hơn nhiều so với thời gian tôi tham gia các đấu trường nhan sắc. Dù tôi thắng hay thua trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới, đây vẫn luôn là điều tôi sẽ làm từ tận đáy lòng".