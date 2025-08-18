Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 2.9 đẳng cấp tại Malibu Hotel Vũng Tàu

Năm nay, Malibu Hotel tự hào giới thiệu một trải nghiệm đặc biệt, độc đáo chưa từng có: Combo "Room & Buffet lẩu hải sản", hứa hẹn biến kỳ nghỉ của bạn trở thành một hành trình đáng nhớ, trọn vẹn và đầy cảm xúc.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa 263 Lê Hồng Phong, khách sạn Malibu không chỉ thuận tiện cho việc di chuyển mà còn mang đến một không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, chỉ cách bãi biển vài phút đi bộ. Với tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, Malibu Hotel đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài nước, nhờ vào sự chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ nhân viên và dịch vụ chất lượng cao.

Combo "Nghỉ dưỡng & Buffet lẩu hải sản": Giá ưu đãi cực hấp dẫn

Để chào đón dịp lễ 2.9, Malibu Hotel đã thiết kế một combo ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Chỉ với 4.690.000 VNĐ/đêm (giá gốc 5.265.000 VNĐ), bạn sẽ được tận hưởng một đêm nghỉ tại phòng hạng sang, nơi mà từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỷ mỉ, mang đến sự thoải mái và riêng tư tuyệt đối. Không gian phòng nghỉ sang trọng, tầm nhìn thoáng đãng cùng đầy đủ tiện nghi hiện đại sẽ giúp bạn hoàn toàn thư giãn và nạp lại năng lượng.

Điểm nhấn đặc biệt của combo chính là bữa buffet lẩu hải sản hoành tráng, với thực đơn lên đến hơn 50 món được tuyển chọn kỹ lưỡng. Bữa tiệc thịnh soạn diễn ra duy nhất vào thứ bảy, ngày 30.8.2025, ngay trước kỳ nghỉ lễ, từ 18:30 đến 21:00. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn cùng gia đình và bạn bè quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, thưởng thức những hương vị tinh túy nhất của biển cả.

Nếu bạn chỉ đơn thuần muốn thưởng thức bữa tiệc ẩm thực, Malibu Hotel cũng cung cấp dịch vụ buffet lẩu riêng biệt với mức giá chỉ 850.000++/người. Đây là một mức giá vô cùng hợp lý cho một bữa tiệc lẩu cao cấp, phong phú cả về hương vị lẫn nguyên liệu.

Thiên đường ẩm thực đáng nhớ

Bước vào không gian buffet tại Malibu Hotel, bạn lập tức bị chinh phục bởi sự sang trọng, hiện đại và tinh tế. Thực đơn đa dạng và phong phú chính là lời khẳng định cho đẳng cấp ẩm thực của khách sạn. Bạn sẽ được lựa chọn giữa 2 loại nước lẩu độc đáo:

Lẩu ngũ quả thanh mát: Một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích vị thanh nhẹ, tự nhiên.

Lẩu thái chanh dây: Dành cho những tín đồ ẩm thực đam mê hương vị chua cay, kích thích vị giác và lạ miệng.

Nguyên liệu cho bữa tiệc buffet được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ tươi ngon tuyệt đối bởi:

Hải sản tươi sống: Mực ống, tôm sú, nghêu, cá chẽm phi lê, chả cá thác lác, thanh cua...

Thịt bò và gà nhập khẩu: Ba chỉ bò Mỹ, bò phi lê, gà phi lê, trứng cút, viên thả lẩu… được tẩm ướp tinh tế, sẵn sàng làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất.

Quầy nóng đa dạng: Hàu nướng phô mai, bạch tuộc sốt sa tế cay nồng, sườn nướng BBQ đậm đà, tôm nướng muối ớt...

Món Nhật và salad: Sushi, gỏi cuốn, salad gà nướng..

Quầy tráng miệng: Cuối cùng, hãy kết thúc bữa tiệc bằng những món tráng miệng hấp dẫn như trái cây theo mùa, kem mát lạnh và sâm bổ lượng thanh mát.

Đồ uống: Nước detox, nước ép, nước ngọt…

Đừng chần chừ – Kỳ nghỉ đang chờ đón

Chương trình ưu đãi Combo Room & Buffet lẩu hải sản là món quà đặc biệt mà Malibu Hotel muốn dành tặng cho quý khách trong dịp lễ Quốc khánh 2.9. Tuy nhiên, số lượng phòng và suất buffet có hạn, và chương trình chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 30.08.2025. Để đảm bảo có được một kỳ nghỉ trọn vẹn và không bỏ lỡ bữa tiệc ẩm thực đẳng cấp, bạn nên đặt chỗ ngay hôm nay.

Hãy liên hệ với Malibu Hotel qua các kênh sau để biết thêm chi tiết và đặt chỗ:

Hotline: 0941 871 644

0941 871 644 Website: www.malibuhotel.com.vn

www.malibuhotel.com.vn Địa chỉ: 263 Lê Hồng Phong, phường Vũng Tàu, TP.HCM

Hãy để kỳ nghỉ lễ 2.9 này trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Đến với Malibu Hotel, bạn không chỉ được nghỉ dưỡng trong không gian sang trọng, mà còn được đắm mình trong thế giới ẩm thực phong phú, tinh tế. Đây là nơi bạn và những người thân có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời, tạo nên những câu chuyện đẹp giữa lòng thành phố biển Vũng Tàu. Hãy để Malibu Hotel đồng hành cùng bạn trong hành trình khám phá và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.



