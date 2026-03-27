Tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn tại Wyndham Danang Golden Bay với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh bên vịnh & trải nghiệm thư giãn trọn vẹn

Điểm nhấn của kỳ nghỉ không chỉ đến từ không gian mà còn từ những trải nghiệm được thiết kế đi kèm. Trà chiều tại khách sạn mang đến một "khoảng lặng" giữa ngày - nơi du khách có thể thư giãn với bánh ngọt, trái cây và trà trong không gian tinh tế. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng góp phần tạo nên nhịp điệu nhẹ nhàng cho toàn bộ kỳ nghỉ.

Bên cạnh đó, khu xông hơi Jjim Jil Bang là điểm cộng đáng chú ý. Với thiết kế mang đậm phong cách Hàn Quốc cùng các phòng xông nhiệt và khu thư giãn, không gian này giúp du khách tái tạo năng lượng, đặc biệt phù hợp sau những ngày di chuyển hoặc tham quan. Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cũng là xu hướng được nhiều du khách quan tâm trong thời gian gần đây.

Hồ bơi vô cực dát vàng & ưu đãi dành cho khách đặt phòng trực tiếp

Một trong những điểm nhấn đặc trưng tại Wyndham Danang Golden Bay là hồ bơi vô cực dát vàng trên tầng 29. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố và vịnh Đà Nẵng, tận hưởng cảm giác thư giãn giữa không gian rộng mở. Trong những ngày hè, đây là khu vực được nhiều du khách lựa chọn để vừa nghỉ ngơi, vừa lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không gian phòng nghỉ tại khách sạn cũng được thiết kế theo hướng hiện đại, tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn, mang lại cảm giác thoải mái trong suốt thời gian lưu trú. Sự đồng bộ giữa thiết kế và tiện ích giúp trải nghiệm nghỉ dưỡng trở nên trọn vẹn hơn.

Chương trình ưu đãi mùa hè áp dụng cho khách đặt phòng trực tiếp bao gồm trà chiều và trải nghiệm Jjim Jil Bang. Những giá trị gia tăng này không chỉ nâng cao chất lượng kỳ nghỉ mà còn tạo nên sự khác biệt so với các lựa chọn lưu trú thông thường. Đồng thời, việc đặt phòng trực tiếp cũng giúp du khách chủ động hơn trong việc lựa chọn hạng phòng và kế hoạch nghỉ dưỡng.

Hồ bơi vô cực dát vàng với tầm nhìn toàn cảnh ra vịnh Đà Nẵng

Với sự kết hợp giữa không gian yên tĩnh bên vịnh, tiện ích đa dạng và các ưu đãi đi kèm, Wyndham Danang Golden Bay mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn cho mùa hè tại Đà Nẵng.