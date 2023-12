Tận hưởng spa, chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà với căn hộ Central Park Residences

Central Park Residences nằm tại thủ phủ du lịch Vinh, Nghệ An với nhiều tiện ích làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại gia

Chăm sóc sức khỏe, làm đẹp tại gia là xu hướng tất yếu cuộc sống

Theo quan sát phân tích của giới chuyên gia bất động sản, 3 năm gần dây, xu hướng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp không dừng lại ở các spa, bệnh viện, trung tâm trị liệu mà đã xâm nhập sâu vào bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại gia. Tiêu biểu cho dòng sản phẩm này phải kể đến dự án cao tầng đầu tiên đưa khoáng nóng vào từng căn hộ The Landmark của nhà sáng lập Ecopark tại Hưng Yên hay hàng loạt bất động sản tình thân, chăm sóc sức khỏe trở thành món quà mà những người thân yêu muốn dành tặng cho nhau. Thực tế cũng ghi nhận khi dòng sản phẩm này được giới thiệu, mở bán, người quan tâm đã xếp hàng từ sớm để đặt mua.

Dự án Landmark của Ecopark tại Hưng Yên

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, trị liệu còn khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng sẽ phát triển nhanh trong tương lai. Bởi hiện tại hình thức du lịch tham quan đang dần chuyển sang du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Không ít người Việt giàu có cũng đến các nước khác trên thế giới để tham quan kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Căn hộ tại Central Park Residences sẽ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp tại gia của cư dân

Cuối cùng, xuất phát từ nhu cầu thực tế cuộc sống, mọi căng thẳng, áp lực trong ngày đều nên được giải tỏa ngay lập tức bằng những hoạt động thư giãn, giải trí, chăm sóc sức khỏe để tái tạo, lấy lại năng lượng ngay tại nhà. Đó cũng là lý do mà người trẻ hiện đại chọn thuê hoặc mua căn hộ sở hữu hệ thống tiện ích "all - in - one", chỉ một nút bấm có thể tiếp cận mọi thứ, nhất là các tiện ích làm đẹp, chăm sóc sức khỏe.

Căn hộ làm đẹp chăm sóc sức khỏe với tầm view 360 độ vĩnh cửu

Với kinh nghiệm phát triển hàng loạt dự án bất động sản chăm sóc sức khỏe, làm đẹp tại gia, biến căn hộ không chỉ là nơi để ở mà còn kinh doanh homestay phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng, nhà sáng lập Ecopark tiếp tục dồn tâm sức phát triển tòa tháp chuẩn khách sạn 5 sao Central Park Residences, nằm trong đại dự án Eco Central Park đặt tại thủ phủ du lịch Nghệ An.

Tầm view sông, hướng biển 360 độ vĩnh cửu tại Central Park Residences

Được phát triển là tòa tháp biểu tượng, đẳng cấp bậc nhất thành Vinh, Central Park Residences đưa 620 biệt thự cùng 520 khu vườn, công viên với diện tích hơn 20.000m² lên giữa mây trời. Thiết kế này kết hợp cùng tầm view 360 độ sông Lam, hướng biển vĩnh cửu giúp chủ nhân mỗi buổi sáng sớm thức dậy sẽ được nhìn ngắm khung cảnh bình minh trên dòng sông huyền thoại đi vào tâm hồn người Nghệ.

Bể bơi vô cực điện phân muối tại dự án

Để cư dân làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại gia, chủ đầu tư Central Park Residences thiết kế hồ bơi vô cực quy mô 500m², sử dụng công nghệ điện phân muối. Đây là loại hồ bơi hiện đại bậc nhất thời điểm hiện tại và là một trong những lần đầu xuất hiện tại thành Vinh.

Theo các chuyên gia hóa học, sử dụng công nghệ điện phân muối sẽ tạo ra các ion clo. Khi vi khuẩn tiếp xúc với các ion này, protein của chúng sẽ bị biến tính, kết tủa và bị phá hủy. Sau khi diệt khuẩn xong, các ion clo lại theo dòng điện xoay chiều, tụ lại về thanh điện phân hội tụ cùng với ion natri thành muối, vì vậy nước hồ bơi sẽ thanh khiết, không gây kích ứng khô da, tóc, tốt cho sức khỏe, không như các hồ bơi sử dụng Clo thông thường.

Bể sục Jaccuzi

Tại bể sục Jaccuzi nằm trong khu bể bơi, với chức năng thư giãn vật lý thủy lực, bể sục này mang đến cảm giác thư giãn, thoải mái khi những luồng nước nóng lăn tăn chuyển động quanh cơ thể có tác dụng đả thông khí huyết, cải thiện làn da tươi trẻ giàu sức sống, tăng độ bền cơ. Sử dụng bồn Jacuzzi sẽ giúp những cư dân bị mắc chứng đau lưng, đau cổ, xoa dịu cơn đau hiệu quả, cải thiện sức khỏe.

Xông hơi chăm sóc sức khỏe tại Central Park Residences

Bên cạnh đó, nhà sáng lập Ecopark còn chú trọng đầu tư tổ hợp sauna với hai phòng chủ đề: xông khô Swedish và xông lạnh Nhật Bản. Phòng xông khô Swedish sử dụng đá được nung trên các thanh điện trở hoặc đèn hồng ngoại khiến cho nhiệt độ phòng xông tăng lên khoảng 50 độ C. Nhiệt độ này sẽ giúp làm sạch tế bào da, giúp da được trẻ hóa một cách nhanh chóng, đốt cháy hiệu quả các phần mỡ dư thừa từ đó giúp các vùng da này được săn chắc hơn, đồng thời cũng hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Trong khi đó, xông hơi lạnh giúp thân nhiệt của cơ thể trở lại bình thường sau khi xông hơi nóng. Với nền nhiệt trong phòng từ khoảng 0 - 5 độ C, xông hơi lạnh giúp cải thiện quá trình lưu thông máu, se khít lỗ chân lông, phục hồi các vùng da bị tổn thương. Việc xông hơi thường xuyên có liên quan trực tiếp đến việc giảm cortisol, hormone liên quan đến căng thẳng, giúp ổn định tâm trạng. Tắm xông hơi còn thúc đẩy não sản xuất nhiều "hormone hạnh phúc" hơn, như serotonin, dopamine và oxytocin.

Tổ hợp gym, yoga với tầm view vô giá

Nằm trong tổ hợp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại Central Park Residences còn có hệ thống Gym & Yoga Center, được đầu tư thiết bị phòng tập hiện đại, không gian chuyên nghiệp, sang trọng chuẩn 5 sao, đảm bảo sự riêng tư và cá nhân hóa. Đây không chỉ là nơi rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của cộng đồng cư dân văn minh, chung đam mê và sở thích, mở ra những mối quan hệ chất lượng trong công việc, đồng thời thúc đẩy sự bền bỉ luyện tập.

Các tiện ích trên tại Central Park Residences với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng sẽ mở ra một xu hướng mới - xu hướng bất động sản làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại gia tại Nghệ An.

