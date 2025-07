Tân khoa Trường Fulbright bảo tồn tri thức nhân văn bằng tư duy liên ngành

Dự án Thực nghiệm Nhân văn số, bao gồm dự án Braille Music Access - Thư viện âm nhạc chữ nổi cho người khiếm thị do Lâm Vũ An, Tân cử nhân Khóa 2025 Trường Đại học Fulbright Việt Nam đồng sáng lập, là một minh chứng cho việc người trẻ đang không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, kết hợp yếu tố công nghệ và nhân văn số để góp phần giải quyết nhu cầu cần thiết của xã hội.

Khoảnh khắc Tân cử nhân Lâm Vũ An nhận bằng tốt nghiệp loại Danh dự Ngành Việt Nam học tại Lễ Tốt nghiệp 2025 của Trường Fulbright Ảnh: NVCC

Tư duy liên ngành để tạo ra các giải pháp đột phá

Trong kỷ nguyên phát triển mới, các mục tiêu chiến lược của Việt Nam như thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng đô thị thông minh hay đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đều đòi hỏi những giải pháp đột phá, mang tính tổng thể và liên ngành. Ví dụ, mục tiêu Net Zero chỉ có thể đạt được khi tích hợp đồng bộ các giải pháp về năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh và công nghệ môi trường.

Nhận thức được điều này, Trường Đại học Fulbright Việt Nam ngay từ khi thành lập đã áp dụng mô hình giáo dục khai phóng kết hợp khoa học, kỹ thuật, mang đến một nền giáo dục Mỹ ngay tại Việt Nam và vì Việt Nam. Sinh viên nhà trường được khuyến khích khám phá chương trình đào tạo đa lĩnh vực như Nhân văn, Khoa học xã hội, Toán - Máy tính, Khoa học và Kỹ thuật trước khi lựa chọn ngành học chính và phụ thông qua các môn học nền tảng để hình thành tư duy sáng tạo và tư duy hệ thống. Tại Trường Fulbright, Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo (CEI) được xây dựng nhằm hỗ trợ sinh viên biến sáng kiến cá nhân thành dự án thực tiễn bằng cách kết nối với mạng lưới chuyên gia giàu kinh nghiệm và các cơ hội thử nghiệm trong môi trường "học thông qua làm".

Giáo dục liên ngành cung cấp cho người trẻ nền tảng kiến thức và kỹ năng toàn diện để thích ứng với mọi thay đổi

Ứng dụng công nghệ vào dự án khoa học xã hội - nhân văn

Lâm Vũ An là Tân cử nhân tốt nghiệp Danh dự ngành Việt Nam học của Trường Fulbright. Trong suốt quá trình học tập, An là một sinh viên đầy tâm huyết với các dự án hướng đến cộng đồng. Nổi bật là dự án Thực nghiệm Nhân văn số (Fulbright Digital Humanities Lab - DHLab@Fulbright) - nơi An làm đồng sáng lập và trưởng nhóm. Tại dự án này, An cùng đồng đội, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên và chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường Fulbright, đã ứng dụng tư duy liên ngành bao gồm công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động lưu trữ, bảo tồn tri thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Một trong những thành công của dự án DHLab@Fulbright là xây dựng và phát triển Braille Music Access (Thư viện nhạc chữ nổi), nhằm mang đến cơ hội tiếp cận và học tập âm nhạc chuyên nghiệp cho người khiếm thị. Đây là sáng kiến trong một lớp học tại Trường Fulbright do các bạn sinh viên đến từ các ngành khác nhau (Kinh tế học, Khoa học Máy tính, Tâm lý học,...) thực hiện.

Các thành viên của dự án Thư viện nhạc chữ nổi Ảnh: NVCC

"Các ý tưởng ấy đều được chúng mình thảo luận trong lớp Nhân văn số Việt Nam, khi một bạn sinh viên khiếm thị chỉ ra rằng người khiếm thị thực ra có xúc giác và thính giác tốt. Với mong muốn giúp mọi người được phát triển trên con đường âm nhạc hoặc đơn giản là làm giàu cho tâm hồn, chúng mình đã thực hiện thư viện âm nhạc chữ nổi", An chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhờ cơ hội trải nghiệm đa dạng môn học tại Fulbright ở hai năm đầu tiên, tiêu biểu là lớp Khoa học Máy tính cơ bản, An được trang bị kiến thức và kĩ năng lập trình - một yêu cầu không thể thiếu trong quá trình cùng các bạn thực hiện dự án, cậu nhấn mạnh.

Các thành viên của DHLab@Fulbright thảo luận về dự án cùng Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Ảnh: NVCC

Đến nay, DHLab@Fulbright, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, đã tổ chức nhiều hoạt động học thuật quy tụ các chuyên gia trong và ngoài nước, nhằm tìm hiểu quá trình số hóa di sản văn hóa cũng như hành trình bảo tồn và phát huy giá trị các yếu tố văn hóa truyền thống thông qua ứng dụng công nghệ.

Với vai trò là bệ phóng cho sự thành công của người trẻ trong tương lai, Trường Đại học Fulbright Việt Nam không chỉ trang bị tri thức mà còn nuôi dưỡng tư duy liên ngành nhằm thúc đẩy sinh viên theo đuổi học vấn và kiến tạo những giải pháp thiết thực cho cộng đồng.

