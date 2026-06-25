Tân sinh viên chọn thiết bị học tập thế nào khi giá đồ công nghệ tăng cao?

Mùa tựu trường năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi giá nhiều thiết bị công nghệ chịu ảnh hưởng nặng từ cuộc khủng hoảng chip nhớ toàn cầu. Sự bùng nổ của công nghệ AI khiến nhu cầu về chip nhớ tăng cao đột biến, dẫn đến việc các hãng đẩy mạnh sản xuất chip dành cho trung tâm dữ liệu AI. Giá cả nhiều thiết bị công nghệ có xu hướng tăng nhanh từ cuối năm 2025.

Các chuyên gia dự báo nhiều nhóm thiết bị điện tử tiêu dùng có thể tiếp tục tăng từ 5-20% trong giai đoạn tới, thậm chí kéo dài đến 2030. Với các sinh viên tương lai, bài toán không còn đơn thuần là chọn thiết bị có mức giá vừa phải, mà là làm thế nào để đầu tư hiệu quả cho suốt 4 năm học phía trước.

Tân sinh viên bị kẹp giữa ngân sách và nhu cầu thực tế

Đối với nhiều gia đình, khi chuẩn bị hành trang cho con, tâm lý chung thường là chọn một thiết bị phổ thông, giá rẻ, đáp ứng các tác vụ cơ bản rồi nâng cấp dần khi có điều kiện tốt hơn.

Song, môi trường đại học hiện nay đang đòi hỏi nhiều hơn thế. Ngay từ năm nhất, bên cạnh ghi chép thông thường, sinh viên còn phải liên tục học nhóm trên các ứng dụng trực tuyến, làm slide thuyết trình, sử dụng AI để tìm kiếm tài liệu, phân tích số liệu hay thiết kế CV, portfolio để chuẩn bị sớm cho các cơ hội thực tập.

Những tác vụ này đòi hỏi một thiết bị mạnh mẽ, có khả năng xử lý mượt mà, pin "trâu" và có thể thao tác dễ dàng trên các ứng dụng văn phòng. Đặc biệt, máy hỗ trợ luôn bút cảm ứng hay bàn phím rời mà không mất thêm chi phí là một ưu điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đa phần thiết bị đảm bảo được những ưu điểm trên lại có giá không hề rẻ.

Trong vài năm gần đây, nhiều sinh viên chuyển sang tìm kiếm những giải pháp tích hợp có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu học tập, làm việc và giải trí. Đặc biệt một thiết bị có thể sử dụng ổn định xuyên suốt hành trình đại học đang trở thành lựa chọn được ưu tiên.

Giải pháp toàn diện cho sinh viên đại học

Trong bối cảnh thị trường đang co hẹp lựa chọn ở phân khúc giá hợp lý, Huawei cho hay sắp sửa trình làng máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 (2026). Dòng sản phẩm chỉ được bán giới hạn từ 3.7-3.8, dành riêng cho nhóm học sinh, sinh viên trong mùa tựu trường nhằm giải quyết bài toán chi phí.

Về phần cứng, người dùng sẽ nhận được đầy đủ bộ giải pháp học tập gồm bàn phím thông minh, chuột không dây và bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil. Sinh viên có thể ghi chú, học tập, làm việc trực tiếp trên máy mà không cần phát sinh thêm chi phí.

Ứng dụng HUAWEI Notes trên thiết bị cho phép sinh viên ghi âm bài giảng, chụp ảnh slide, rồi dùng bút để ghi chú trực tiếp lên màn hình trực quan. Đi kèm là Bộ ứng dụng văn phòng WPS Office 3.0 với giao diện chuẩn PC, tích hợp các công cụ AI, hỗ trợ xử lý văn bản, trang tính và slide dễ dàng.

Về trải nghiệm sử dụng, HUAWEI MatePad 11.5 (2026) sở hữu màn hình 2.5K FullView 120Hz sắc nét, phù hợp cho việc đọc tài liệu, tra cứu thông tin hay giải trí sau giờ học. Thiết kế kim loại nguyên khối chỉ dày 6,1mm và nặng khoảng 515g, rất gọn nhẹ để đồng hành với sinh viên từ lớp học, thư viện đến quán cà phê hay các hoạt động ngoại khóa.

Viên pin dung lượng lớn 10.100mAh kết hợp sạc nhanh 40W cũng giúp người dùng yên tâm sử dụng xuyên suốt một ngày dài.

HUAWEI MatePad 11.5 (2026) chính là người bạn đồng hành lý tưởng của sinh viên, cân đẹp mọi tác vụ từ ghi chú trên lớp, làm bài tập nhóm tại thư viện, thiết kế slide cho đến giải trí cuối ngày.

Với định hướng "Trọn hành trang đại học, sẵn sàng tại đây", HUAWEI MatePad 11.5 (2026) hứa hẹn mang đến cho tân sinh viên một giải pháp học tập toàn diện, sẵn sàng bước vào hành trình phía trước.