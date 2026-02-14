Tân Sơn Nhất 'nóng hầm hập', các hãng khuyến cáo người dân đến sân bay sớm 3 tiếng

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hôm nay (14.2), sản lượng khai thác tại sân bay này dự kiến đạt 1.041 chuyến bay với 158.843 hành khách. Trong đó, tổng số chuyến bay đi là 517 chuyến, gồm 350 chuyến quốc nội và 167 chuyến quốc tế; số chuyến bay đến là 524 chuyến, gồm 359 chuyến quốc nội và 165 chuyến quốc tế.

Lưu lượng khai thác tại các cảng hàng không Tân Sơn Nhất mùa tết năm nay tăng cao kỷ lục ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân, du khách quốc tế đều tăng mạnh

Về sản lượng hành khách, sân bay dự kiến phục vụ 98.697 khách đi và 60.146 khách đến. Riêng khách quốc nội chiếm tỷ trọng lớn với 69.300 lượt khách đi và 31.201 lượt khách đến; khách quốc tế đạt 29.397 lượt đi và 28.945 lượt đến.

Theo phương án điều hành khai thác, các nhà ga đều hoạt động với công suất cao. Nhà ga T1 phục vụ 261 chuyến bay quốc nội với hơn 37.000 hành khách; nhà ga T3 khai thác 448 chuyến bay quốc nội với hơn 63.000 hành khách; nhà ga T2 phục vụ 312 chuyến bay quốc tế với hơn 58.000 hành khách.

Đại diện Cảng cho biết nhu cầu người dân về quê đón Tết, kết hợp lượng khách quốc tế đến Việt Nam du xuân tăng mạnh khiến sân bay bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm. Các đơn vị khai thác được yêu cầu tăng cường nhân sự, phối hợp điều hành, bảo đảm an ninh - an toàn bay và hạn chế ùn tắc khu vực nhà ga.

Với tàu bay đến, các đơn vị phối hợp liên tục để điều tiết, phân bổ giờ hạ cánh theo từng khung thời gian, đặc biệt khi lưu lượng dự báo vượt năng lực tiếp nhận. Mặc dù vậy, tình trạng chuyến bay delay, thay đổi kế hoạch vẫn khó tránh khỏi.

Hãng bay căng mình phục vụ

Đại diện Vietnam Airlines thông tin, nhu cầu đi lại dịp tết tăng mạnh, lưu lượng hành khách và chuyến bay tại các sân bay trên cả nước đều gia tăng. Để đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển, Vietnam Airlines Group đã chủ động tăng cường nguồn lực, bổ sung chuyến bay và phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong dây chuyền phục vụ nhằm bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt.

Riêng trong những ngày cao điểm nhất, các hãng dự kiến khai thác gần 600 chuyến bay mỗi ngày. Khi lưu lượng chuyến bay tập trung lớn trong cùng khung giờ, thời gian cất, hạ cánh của một số chuyến bay có thể được điều chỉnh theo điều kiện khai thác thực tế nhằm bảo đảm an toàn.

Cùng thời điểm, tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện hiện tượng sương mù và mây thấp vào sáng sớm, đêm muộn, ảnh hưởng đến khả năng cất, hạ cánh tại cả sân bay xuất phát và sân bay đến. Sự kết hợp giữa mật độ khai thác cao và yếu tố thời tiết có thể khiến giờ bay thực tế thay đổi so với kế hoạch ban đầu.

Trong trường hợp lịch bay phải điều chỉnh ngoài ý muốn do điều kiện khai thác thực tế, hãng hàng không quốc gia mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của hành khách, đồng thời cam kết nỗ lực tối đa để bảo đảm an toàn, hỗ trợ kịp thời và bảo vệ quyền lợi của hành khách trong mọi tình huống phát sinh.

Tương tự, lãnh đạo. Sun Phuquoc Airways cũng đăng tải công khai xin lỗi các hàng khách trong trường hợp chuyến bay phải thay đổi kế hoạch do lưu lượng khai thác tại các cảng hàng không, đặc biệt là Tân Sơn Nhất và Nội Bài tăng cao kỷ lục. Nhiều tàu bay phải xếp hàng chờ cất cánh theo điều phối chung nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay.

"Những tình hình trên đang ảnh hưởng đến một số chuyến bay, thậm chí ảnh hưởng dây chuyền đến các chuyến tiếp theo do cùng tàu bay khai thác. Đây là điều không ai mong muốn, đặc biệt trong thời khắc đoàn viên, nhưng là điều cần thiết để mỗi hành trình về nhà được an toàn và trọn vẹn. Sun PhuQuoc Airways mong hành khách giữ bình tĩnh và cảm thông trong những tình huống phát sinh ngoài ý muốn. An toàn luôn là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết định điều hành bay. Hãng sẽ liên tục cập nhật mọi thay đổi về giờ bay (nếu có) tới hành khách" - Sun Phuquoc Airways chia sẻ.

Để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại sân bay dịp cao điểm, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách cập nhật thông tin chuyến bay, đến sân bay sớm hơn thường lệ (khoảng 3 tiếng trước chuyến bay), đặc biệt với các chuyến sáng sớm hoặc đêm muộn và ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk trong 24 giờ trước giờ khởi hành.