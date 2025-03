Tân thứ trưởng của Bộ GD-ĐT là chủ tài khoản thứ 2 sau bộ trưởng

Hôm nay, 7.3, Bộ GD-ĐT đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Tân thứ trưởng Bộ GD-ĐT là ông Lê Tấn Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH. Sau khi Bộ LĐ-TB-XH hợp nhất với Bộ Nội vụ, Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng giữ chức thứ trưởng Bộ GD-ĐT, quyết định có hiệu lực từ 1.3.



Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ẢNH: BỘ GD-ĐT

Theo quyết định phân công nhiệm vụ của bộ trưởng và các thứ trưởng, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng là chủ tài khoản thứ 2 của Bộ GD-ĐT (chủ tài khoản thứ nhất là Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn) và được phân công phụ trách các lĩnh vực: kế hoạch - tài chính, đầu tư công; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; công tác quy hoạch ngành, địa phương; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu…

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng còn phụ trách các đơn vị của Bộ GD-ĐT: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Ban Quản lý các dự án Bộ GD-ĐT; Công ty TNHH một thành viên Thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

Ông Lê Tấn Dũng 59 tuổi, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Long An; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An; Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH. Khi còn là Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, ông Lê Tấn Dũng được phân công chỉ đạo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Từ tháng 3, Chính phủ giao lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐ-TB-XH về cho Bộ GD-ĐT. Ông Lê Tấn Dũng được điều động làm lãnh đạo Bộ GD-ĐT, nhưng không phụ trách lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nữa.

Bộ GD-ĐT đến nay có 5 thứ trưởng: ông Phạm Ngọc Thưởng, ông Nguyễn Văn Phúc, ông Hoàng Minh Sơn, bà Nguyễn Thị Kim Chi, ông Lê Tấn Dũng.