Tân Thủ tướng Pháp đối mặt thử thách lớn

Sau khi ông François Bayrou bị bỏ phiếu bất tín nhiệm ở quốc hội hôm 8.9, buộc ông phải từ chức Thủ tướng và giải tán chính phủ, Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Lecornu lên thay. Việc chọn thành viên trong nội các cũ làm thủ tướng đã vấp phải phản ứng quyết liệt của dư luận Pháp.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu Ảnh: Reuters

Tại Paris, các đám đông biểu tình đã tìm cách chặn đường và ném đồ vật về phía cảnh sát. Ở những nơi khác, một xe buýt đã bị đốt cháy ở TP.Rennes, và một tuyến tàu lửa không thể vận hành ở miền tây nam nước này, theo AP.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau cho biết đã triển khai khoảng 80.000 cảnh sát và hiến binh đảm nhận trách nhiệm thiết lập trật tự trên toàn quốc. Gần 200 người biểu tình bị bắt giữ trong những giờ đầu tiên của nhiệm kỳ ông Lecornu. Ông Retailleau cảnh báo những người biểu tình rằng sẽ không có sự dung thứ cho các hành vi bạo lực và phá hoại của công.

Sau khi ông Lecornu lên nhậm chức, cũng là thủ tướng thứ 7 kể từ khi ông Macron làm tổng thống từ năm 2017, thách thức đầu tiên mà tân thủ tướng phải vượt qua là soạn thảo ngân sách cho năm 2026 nhưng tránh được số phận bị mất ghế như ông Bayrou. Trong khi đó, đảng France Unbowed (LFI) tuyên bố sẽ xúc tiến việc bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Lecornu tại quốc hội.



