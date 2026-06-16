Tân Uyên bước vào chu kỳ phát triển mới, cơ hội cho người đi trước

Động lực mới của vùng kinh tế phía đông bắc TP.HCM

Để chạm đến siêu đô thị toàn cầu, TP.HCM đang hoạch định hướng phát triển theo mô hình đa cực. Theo đó, thành phố sẽ thúc phát triển các cực trung tâm mới dọc theo hành lang kinh tế và hạ tầng chiến lược. Trong bối cảnh đó, phường Tân Uyên được chọn là một động lực tăng trưởng kinh tế sản xuất quan trọng ở phía đông bắc.

TP.HCM định hướng đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất Công nghiệp tại Tân Uyên ẢNH: BCONS

Lợi thế của Phường Tân Uyên dễ nhận biết với nền tảng công nghiệp đã hình thành vững chắc trong nhiều năm. Đến nay, công nghiệp đang chiếm tỉ trọng cao cơ cấu kinh tế địa phương, với hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động cùng hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn như Uyên Hưng, Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, lân cận đó là VSIP II, VSIP III.

Đáng chú ý, Tân Uyên đang từng bước chuyển dịch sang mô hình kinh tế đô thị - dịch vụ đang diễn ra rõ nét, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Ngay ở lĩnh vực công nghiệp cũng đi theo định hướng nâng cấp chuỗi giá trị ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, tự động hóa và có giá trị gia tăng lớn. Bằng việc phát triển công nghiệp cùng thúc đẩy các lĩnh vực thương mại, logistics, tài chính, du lịch, Tân Uyên từng bước chuyển mình trở thành đô thị công nghiệp tích hợp, sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi tăng trưởng phía đông bắc TP.HCM.

Hạ tầng tăng tốc, cơ hội xuất hiện trước khi thị trường bước sang mặt bằng giá mới

Kinh tế sản xuất và bất động sản luôn có sự hỗ trợ nhau khắn khít. Trong bất động sản, hạ tầng là yếu tố quan trọng quyết định giá trị dài hạn. Và điều này tại Tân Uyên đang được xem là có nhiều lợi thế và đang khai mở sự nhận diện tiềm năng của thị trường bất động sản.

Đối với bất động sản, lợi nhuận cao thường không nằm ở thời điểm hạ tầng đã hoàn thiện, mà ở giai đoạn "chân sóng", là thời điểm mà các dự án chiến lược bắt đầu triển khai. Và ở Tân Uyên, điều gì đang diễn ra lúc này?

Hạ tầng giao thông ở Tân Uyên đã được đầu tư phát triển ẢNH: BCONS

Một trong những động lực đáng chú ý nhất của Tân Uyên là trong giai đoạn này, định hướng tập trung phát triển sản xuất công nghiệp của thành phố dồn về đây. Để tạo thuận lợi, hạ tầng đã được tăng tốc.

Cụ thể, dự án Vành đai 4 TP.HCM - công trình hạ tầng liên vùng quy mô lớn với tổng vốn đầu tư dự kiến 120.400 tỉ đồng đang được hai thành phố TP.HCM và Đồng Nai thúc đẩy tiến độ. Khi hoàn thành, Vành đai 4 TP.HCM kết nối Tân Uyên với hàng loạt cao tốc gồm Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - Mộc Bài và TP.HCM - Trung Lương. Điều này giúp Tân Uyên trở thành điểm nối quan trọng giữa Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, với sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển phía nam.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đa tầng đang được đẩy nhanh như tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài 32,4 km, các tuyến metro số 3 và số 5 kết nối từ nội thành TP.HCM là Thủ Đức đến Tân Uyên cũng đã được đặt lên bàn thảo luận, cùng các trục huyết mạch như ĐT746, ĐT747 đã được mở rộng cùng với định hướng phát triển hệ thống đường thủy trên sông Đồng Nai, sông Sài Gòn. Những công trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra không gian phát triển mới, thu hút dòng vốn, doanh nghiệp và lao động chất lượng cao.

Nhìn lại quá trình phát triển của các khu vực lân cận như Dĩ An hay Thuận An cũ có thể thấy, giá trị bất động sản thường tăng trưởng mạnh sau khi các công trình hạ tầng lớn được định hình và đưa vào khai thác. Tuy nhiên, cơ hội lớn nhất thường thuộc về những người tham gia sớm.

Bcons City Life - Đón sóng cực tăng trưởng mới

Bất động sản sẽ phát triển mạnh tại Tân Uyên là điều tất yếu. Bởi, kinh tế phát triển sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ và không gian sống chất lượng. Bởi vậy, những dự án sở hữu vị trí trung tâm và khả năng khai thác nhu cầu ở thực như Bcons City Life được đánh giá có nhiều dư địa phát triển trong giai đoạn tới.

Những căn nhà phố Bcons City Life mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Tân Uyên ÀNH: PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Dự án tọa lạc ngay trung tâm hành chính Tân Uyên, khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ định hướng phát triển đô thị công nghiệp hiện đại. Từ đây, cư dân có thể kết nối nhanh đến các khu công nghiệp trọng điểm cũng như các trục giao thông chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ như Vành đai 4, ĐT746, ĐT747 và mạng lưới metro trong tương lai.

Lợi thế đáng chú ý của dự án nằm ở khả năng đón đầu nhu cầu an cư ngày càng gia tăng từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao đang làm việc tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn. Đây cũng là nhóm khách hàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên khi Tân Uyên chuyển dịch từ trung tâm sản xuất sang mô hình đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại.

Được quy hoạch trên quỹ đất 15 ha, Bcons City Life phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp với các dòng sản phẩm nhà liền thổ, căn hộ cao tầng và nhà ở xã hội. Dự án sở hữu hệ thống 108 tiện ích nội khu cùng pháp lý hoàn chỉnh. Bổ trợ thêm cho sức hấp dẫn sự tiện nghi đó là mạng lưới tiện ích hiện hữu như trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện, góp phần tạo nên môi trường sống chất lượng cho cư dân.

Với mức giá từ khoảng 3,5 tỉ đồng/căn, Bcons City Life không chỉ mở ra cơ hội sở hữu bất động sản tại trung tâm một đô thị công nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ mà còn đón đầu dư địa tăng trưởng khi Tân Uyên từng bước khẳng định vai trò động lực phát triển mới của vùng kinh tế phía đông bắc TP.HCM.