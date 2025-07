TAND khu vực 2 nhận hồ sơ vụ xác định cha cho con của Jack - J97

TAND khu vực 2 (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án "tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack - J97), và bị đơn bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An).

Jack - J97 yêu cầu tòa xác định cháu T.N.Y.Đ là con của ông và bà Trần Nguyễn Thiên An ẢNH: T.L

Vụ án này trước đây do TAND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là TAND khu vực 16, TP.HCM) thụ lý giải quyết.

Tuy nhiên, theo quyết định chuyển hồ sơ, tòa căn cứ theo đơn khởi kiện phía ông Phương Tuấn cung cấp, xác định bà Thiên An cư trú tại phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ.

Qua xác minh, bà Thiên An không cư trú, tạm trú và không sinh sống tại đây. Từ đó, tòa yêu cầu ông Phương Tuấn cung cấp thông tin, cơ sở pháp lý chứng minh nơi cư trú hiện nay của bà Thiên An để tòa thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định, nhưng ca sỹ Jack - J97 không cung cấp được theo yêu cầu.

Ngày 9.6, TAND TP.Thuận An cũ nhận được đơn của bà Thiên An qua đường bưu chính với nội dung yêu cầu tòa án xem xét đình chỉ vụ án đã thụ lý do không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa này.

Theo tòa án, nội dung trong đơn đã xác định bà Thiên An đang sinh sống tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM (cũ). Qua xác minh, cơ quan công an đã xác nhận bà Thiên An hiện đang sinh sống tại địa chỉ này.

Do đó, TAND TP.Thuận An cũ đã chuyển hồ sơ vụ án đến TAND TP.Thủ Đức cũ (nay là TAND khu vực 2) để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 5.2025, ông Phương Tuấn yêu cầu tòa án xác định cháu T.N.Y.Đ là con của ông. Bà Thiên An không được quyền ngăn cấm ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha với cháu.

Cạnh đó, phía J97 Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ Jack đã lên tiếng bác bỏ các thông tin đời tư sai sự thật về ca sĩ Jack - J97. Trong thời gian tới, công ty sẽ tổ chức họp báo để công khai chính thức các bằng chứng, tài liệu liên quan đến mối quan hệ giữa nam ca sĩ và diễn viên Thiên An...

Đơn vị luật sư bảo trợ pháp lý của diễn viên Thiên An cũng đã ra thông cáo báo chí về việc thực thi các biện pháp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nữ diễn viên.

Theo phía luật sư, Thiên An đã từng đăng tải một số nội dung về cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội. Qua tham vấn pháp lý, cô chủ động ẩn các bài đăng này.

Jack - J97 tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, gây chú ý trong loạt ca khúc như Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió… Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng, ca sĩ 9X cũng vướng loạt ồn ào đời tư.