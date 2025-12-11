Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TAND TP.HCM yêu cầu chủ tòa nhà Sunwah Pearl có mặt để giải quyết vụ án

Phương Diễm
Phương Diễm
11/12/2025 12:59 GMT+7

TAND TP.HCM ra thông báo yêu cầu phía Công ty TNHH Bay Water phải có mặt theo thời gian, địa điểm tòa công bố, nếu vắng mặt không lý do chính đáng sẽ xét xử vắng mặt.

TAND TP.HCM vừa phát hành thông báo, đề nghị Báo Thanh Niên, Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM và Cổng thông tin điện tử tòa án đăng tải trong 3 ngày liên tiếp nhằm phục vụ việc giải quyết vụ án dân sự kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Công ty TNHH đầu tư Sato (gọi tắt Công ty Sato) và các bị đơn: ông Choi Koon Shum, ông Choi Chun Sze Jonhson, Công ty TNHH Bay Water (Công ty Bay Water).

TAND TP.HCM yêu cầu chủ tòa nhà Sunwah Pearl có mặt để giải quyết vụ án- Ảnh 1.

Tòa nhà Sunwah Pearl do Công ty Bay Water làm chủ đầu tư

ẢNH: CTV

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty Sun Wah Vietnam Real Estate (D1) Limit (địa chỉ P.O.Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, người đại diện theo pháp luật là ông Choi Koon Shum).

Công ty Sato góp vốn (chiếm 10%) cùng với Công ty Sun Wah (chiếm 90% vốn) để thành lập Công ty Bay Water thực hiện dự án tòa nhà Sunwah Pearl (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).

Các yêu cầu khởi kiện của Công ty Sato

Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bao gồm:

Buộc các bị đơn phải cung cấp tất cả các hồ sơ, biên bản họp, lấy ý kiến hội đồng thành viên cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan từ năm 2016 đến nay cho Công ty Sato.

Buộc các bị đơn phải cung cấp tất cả thông tin về tài khoản ngân hàng của Công ty Bay Water và các giao dịch tài chính, các hồ sơ vay vốn và toàn bộ các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn của Công ty Bay Water từ năm 2016 đến nay cho Công ty Sato.

Buộc các bị đơn phải cung cấp cho Công ty Sato các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến hoạt động của hội đồng thành viên, tổng giám đốc Công ty Bay Water từ năm 2016 đến nay theo quy định tại điều lệ công ty ngày 10.5.2016 của Công ty Bay Water.

Buộc ông Choi Koon Shum và ông Choi Chun Sze Johnson bồi thường toàn bộ phần lãi vay, phí, chi phí mà Công ty Bay Water đã chi trả cho 3 hợp đồng vay được ký kết không đúng quy định điều lệ công ty với giá trị tạm tính hơn 75 tỉ đồng.

Buộc ông Choi Koon Shum và ông Choi Chun Sze Johnson bồi thường toàn bộ thiệt hại mà Công ty Bay Water phải gánh chịu do đã vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty Bay Water.

Riêng ông Choi Koon Shum còn có thêm những hành vi không tổ chức họp hội đồng thành viên, ký thông qua các nghị quyết không hợp lệ, không thực hiện việc chia lợi nhuận cho các thành viên của công ty theo quy định điều lệ của Công ty Bay Water.

Các hành vi vi phạm nghĩa vụ người quản lý Công ty Bay Water này dẫn đến các thiệt hại cho Công ty Bay Water, trong đó có các chi phí phát sinh liên quan tố tụng và các thiệt hại khác có giá trị tạm tính 1,7 tỉ đồng.

Buộc ông Choi Koon Shum và ông Choi Chun Sze Johnson phải tiến hành các cuộc họp hội đồng thành viên đúng với định kỳ tối thiểu do luật Doanh nghiệp quy định.

TAND TP.HCM thông báo, căn cứ bộ luật Tố tụng dân sự và theo yêu cầu của nguyên đơn, tòa án thông báo tòa sẽ mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào lúc 2 giờ chiều ngày 24.12.2025, lần 2 (nếu có) vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 8.1.2026; phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 5.2.2026, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 5.3.2026, lần 3 (nếu có) vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 3.4.2026 tại trụ sở TAND TP.HCM.

Do đó, TAND TP.HCM yêu cầu các đương sự nêu trên phải có mặt theo thời gian, địa điểm trên để tham gia tố tụng. Nếu vắng mặt mà không có lý do chính đáng thì tòa án sẽ giải quyết vắng mặt.

AI được ứng dụng trong công tác giải quyết án sử dụng bộ dữ liệu chuẩn hóa với 350.000 văn bản pháp luật Việt Nam, 72 án lệ, 300 công văn hướng dẫn và giải thích pháp luật của TAND tối cao và khoảng 2 triệu bản án.

Xem thêm bình luận